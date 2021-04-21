Послание на фоне дворников, водометов и пропавшей статистики. Главное к 21 апреля

В Санкт-Петербурге заметили колону тяжелой техники, двигавшейся в центр города в сопровождении полицейских авто. Там также были синие водометы с надписью «ОМОН», пишет «Фонтанка». Кроме того, накануне выставили ограждения на Невском проспекте и на Дворцовой площади. В Москве заборы появились как минимум на Манежной площади.

В Петербурге власти задействовали дворников, чтобы бороться с политической агитацией сторонников Навального. «Срочно необходимо организовать обход жилых домов и осмотры подъездов и почтовых ящиков на предмет наличия информационных листовок. При обнаружении изымать и докладывать об адресах и количестве листовок», — говорится в сообщении, направленном замглавы жилищного комитета Степаном Кураловым районным чиновникам. Сам он эту информацию подтвердил, сопроводив репликой: «Не понимаю, что вас смутило».

В ожидании сегодняшнего послания президента Путина Росстат не сумел в срок рассчитать динамику реальных доходов россиян, отмечает Forbes. Такие данные публикуются каждый квартал в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», но только не на этот раз: в появившейся накануне публикации сведений о динамике роста доходов граждан нет. В Росстате пояснили, что им просто не хватило времени — эксперты не припоминают, чтобы ведомство ранее не справлялось с такой задачей.

За последний год снизился и без того чрезвычайно малый процент оправдательных дел, выяснили «МБХ Медиа», основываясь на данных Верховного суда. Если в 2019 году таких дел было 0,36% от общего числа, то сейчас их всего 0,34%. При этом отмечается, что в судах, где решение выносили присяжные, а не судьи, процент оправдательных приговоров на два порядка больше — 27%.

В Петербурге задержали более 30 активистов, выступавших против фашизма, сообщает «ОВД-Инфо». Они хотели развернуть плакат в честь дня рождения Адольфа Гитлера, но подъехавшие на место полицейские и автозак смогли пресечь антифашистское выступление. По неуточненным данным, задержанным вменяют мелкое хулиганство. Среди них есть и несовершеннолетние.

По данным чешского издания Seznam, в Чехии вскоре сменится глава МИД, что приведет к «очередной чистке» в российском посольстве. Место временно занимающего этот пост вице-премьера Яна Гамачека предположительно должен занять Якуб Кулганек. При этом высылать российского посла пока не планируется. В настоящий момент в Праге остаются 27 российских дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. Ранее г-н Гамачек призывал ЕС и НАТО проявить солидарность и выслать сотрудников российских спецслужб по примеру Чехии.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал излечился от коронавируса. Отсутствие болезни показал ковид-тест, о чем ТАСС сообщил адвокат Фургала Михаил Карапетян. Несмотря на это, Фургал ещё две недели будет оставаться на карантине.

После вынесения приговора убившему афроамериканца Джорджа Флойда полицейскому президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис позвонили семье погибшего. Выступая в Белом доме, Байден также заявил, что ситуация требует не просто приговора, а системных изменений и полицейской реформы. «Это может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке», — сказал он, добавив, что ситуацией не должны воспользоваться экстремисты.