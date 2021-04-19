Мосгорсуд принял иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что там приняли исковое заявление столичной прокуратуры с требованием признать ряд структур лидера российской оппозиции Алексея Навального экстремистскими организациями.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города (...) О процессуальном движении по иску будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы суда, которое публикует ТАСС.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан** и структуру штабов Алексея Навального в разных регионах страны. В российском законодательстве под экстремизмом понимается, в частности, «насильственное изменение основ конституционного строя» страны. При этом прокуратура в своем релизе обвиняет оппозиционные структуры в «создании условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"». Что понимается под «созданием условий», не раскрывается, а о «насильственном» характере их деятельности ничего не говорится.

Сторонники Навального и многие эксперты уверены, что за действиями правоохранителей стоит исключительно желание оказать политическое давление на оппозицию. В ФБК все подобного рода обвинения отрицают, но не сомневаются, что Мосгорсуд подтвердит решение прокуратуры. В этом случае сотрудники всех перечисленных структур, а также их сторонники и волонтеры могут подвергнуться уголовному преследованию.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**ФЗПГ объявлен российскими властями «иностранным агентом».