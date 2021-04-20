"Путин уволит Собянина после первого же митинга": почему Москва запрещает акции

Московское правительство не согласовало организацию публичных мероприятий*, которые планировались в ближайшие дни и недели.

Причиной отказа, что не удивительно, являются коронавирусные ограничения.

«Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12.00 до 13.00 и митинга с 13.00 до 16.00 в Театральном проезде с количеством участников до 4500 человек.

От представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.00 до 14.45 с количеством участников до 1500 человек.

Также поступили обращения об организации митинга 21 апреля на Манежной площади с количеством до 100 тысяч человек. При этом организатор мероприятия и лицо, уполномоченное выполнять распоряжения по проведению мероприятия, находятся за территорией нашей страны», – цитирует сообщение пресс-службы департамента региональной безопасности города РИА Новости.

Отметим, что ранее, в день присоединения Крыма к России, власти согласовали концерт на стадионе «Лужники» с присутствием 60 тысяч человек, часть которых были без масок.

В соцсетях сразу же развернулась яростная дискуссия по этому поводу.

«Мэрия отказала, потому что Собянин, видимо, не сомневается, что Путин уволит его после первого же митинга», – делится своей догадкой политтехнолог из народа.

«Так, а что мешает? 19 апреля 1783 императрица подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу. Может, как раз и отпраздновать?» – сыронизировал еще один россиянин.

«Смешно. Типа, где-то нашёлся кто-то, кто предполагал иное?» – задает резонный вопрос бизнесмен из Москвы.

«Ну, никогда власть такое не согласует. Скажут что все без масок и т. д.», – признает очевидное жительница Орла.

«Мэрия не может отказывать, её достаточно уведомить. Статья 31 Конституции РФ важнее любой мэрии», – резонно отмечает петербуржец.

«Как удобно! Теперь это пожизненная отговорка, никаких тебе протестов, митингов. Действительно наглядно видно, что эта пандемия выгодна всем, кроме народа: властям, фармацевтам, эпидемиологам и т. д.», – нашел объяснение студент.

«Ожидаемо. Зато на 9 Мая все согласовано и ковидная опасность исчезнет», – предвидит будущее девушка.

«Россия – страна двойных стандартов…» – подвел итог дискуссии мудрый пенсионер.

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