21 апреля – роковой день для России: политолог сделал тревожное заявление

21 апреля 2021 года – день, когда глава российского государства Владимир Путин озвучит долгожданное и столь бурно обсуждаемое с начала года послание Федеральному собранию. И этот день может стать судьбоносным для России, определяющим движение страны на ближайшие годы.

Ведь на фоне сложившейся внутренней и внешней политической ситуации все чаще звучат тревожные прогнозы относительно дальнейшего развития событий, от которых во многом зависит будущее россиян. Вместе с этим сторонники Навального анонсировали проведение массовых акций* на ближайшее время.

О том, каким может быть решающее противостояние между сторонниками Навального и Кремлем, какие меры предпримут власти, а также чего ждать от того самого послания Путина, высказался известный российский политолог Илья Гращенков. И в целом его заявления звучат довольно тревожно.

«21 апреля станет роковым днем для российской политики. Как и в карточной игре, тут всем игрокам очень важно, как это говорится, не перебрать, чтобы не к 11-ти туз.

Фактически у обеих сторон теперь нет времени на раскачку. Оппозиция, к примеру, заявляет, что Навальный может умереть в тюрьме.

Кроме всего прочего, московская прокуратура требует признать ФБК** экстремистской организацией. То есть, у митингующих есть последний шанс выйти на улицы и не попасть под статью, получив при этом реальные и весьма длительные сроки.

Что же до Путина, то он в послании Федеральному собранию должен сделать какое-то важное заявление. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее даже отмечала, что уже на следующий день после мероприятия необходимо будет созвать обе палаты для принятия важных решений.

Изначально предполагалось, что речь может даже пойти о военной операции за пределами страны, к примеру, по «возвращению Донбасса», или о возможном объявлении об объединении с Белоруссией.

Тем более, что уже на следующий день в Москву должен прибыть Лукашенко, который также ранее анонсировал принятие какого-то судьбоносного решения для Республики, оформленного в виде специального декрета.

Вполне очевидно, что силовики предпримут меры для недопущения массового выхода людей на улицы. Принимая во внимание тот факт, что после январских протестов, когда полиция действовала довольно жестко, но в целом умеренно, теперь конъюнктура изменилась и западные наблюдатели для нашей власти интереса больше не представляют, разгонять в этот раз могут намного жестче.

У Кремля остается все меньше поводов для формирования позитивной повестки. Напротив, высылка дипломатов из США, ухудшение отношений с Чехией и Турцией, напряженность в отношениях с Вашингтоном, военная риторика с Киевом, международная изоляция, что уж говорить о внутренней повестке.

Разумеется, попытки есть. К примеру, Росстат недавно заявил, что бедность в стране снижается, да и экономика постепенно начала восстанавливаться. Но здесь важно не перестараться с хорошими новостями, чтобы они не вступали в очевидный диссонанс с реальной картиной происходящего», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

*Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях.

**По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.