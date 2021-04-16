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"Под прикрытием либеральных лозунгов": Штабы Навального требуют объявить экстремистскими

Политика
21:18, 16 апреля 2021

"Под прикрытием либеральных лозунгов": Штабы Навального требуют объявить экстремистскими
Алексей Навальный // Фото: Instagram
Алексей Навальный // Фото: Instagram

В Мосгорсуд подан административный иск от столичной прокуратуры с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального» организациями, осуществляющими экстремистскую деятельность.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, — объясняет свое требование надзорное ведомство. — Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”».

Вместе с тем отмечается, что упомянутые сообщества работают совместно с организациями, деятельность которых была признана нежелательной.

*Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Теги: #Навальный #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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