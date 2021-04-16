"Под прикрытием либеральных лозунгов": Штабы Навального требуют объявить экстремистскими

В Мосгорсуд подан административный иск от столичной прокуратуры с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального» организациями, осуществляющими экстремистскую деятельность.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, — объясняет свое требование надзорное ведомство. — Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”».

Вместе с тем отмечается, что упомянутые сообщества работают совместно с организациями, деятельность которых была признана нежелательной.

*Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов