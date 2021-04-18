Путин не блефует: экс-помощник Рейгана высказался о войне России, Украины и США

Известный американский политолог Патрик Бьюкенен, в чьем послужном списке работа помощником президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, оценил вероятность большой войны за Украину и Тайвань.

«Начни США воевать за Украину, много ли наших союзников по НАТО будут вместе с нами? А если мы станем воевать за то, чтобы Тайвань оставался свободным, как много наших азиатских союзников станет вместе с нами воевать с Китаем? В контексте последних действий Путина и Си эти вопросы перестают быть чисто научными», – уверяет американский консерватор.

«НАТО на Украине – рубеж, который Россия не потерпит»

«Военные источники в Киеве говорят о 85 тысячах российских военных, находящихся на расстоянии 6-25 миль от северной и восточной границ Украины», – так начинает свой анализ ситуации Патрик Бьюкенен.

И дальше цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена: «У меня есть реальные опасения по поводу действий России на границах Украины. На этих границах сегодня скопилось больше войск, чем когда-либо с 2014 года».

Бьюкенен также напоминает: Байден лично заверил президента Украины Владимира Зеленского в «твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».

Но так ли уж вероятна российская угроза? Для консервативного аналитика, долгое время бывшего «ястребом», это не столь уж очевидно.

«Когда Путин был молодым офицером КГБ, Черное море фактически было советским озером, омывающим на западе берега стран-членов Варшавского договора – Болгарии и Румынии, на севере – СССР. Турция занимала южный берег.

Сегодня три из этих шести стран черноморского бассейна – Болгария, Румыния и Турция – являются членами НАТО. Две других, Украина и Грузия, открыто стремятся в НАТО.

Если Россия считает это потерей и переживает свою вынужденную изоляцию, то можно ли ее в этом упрекать?» – пишет Бьюкенен.

Патрик Бьюкенен // Фото: стоп-кадр с YouTube-канала Hoover Institution

Он обращает внимание на наращивание Россией военной мощи в приграничных с Украиной регионах. С точки зрения политолога, эти действия являются «скорее сигналом Соединенным Штатам и НАТО, чем приготовлениями к вторжению» в Украину:

«Похоже, что Путин говорит: принятие Украины в НАТО или размещение в этой стране войск НАТО и США для России является красной линией, и мы не исключаем возможности военных действий для предотвращения или противодействия этому».

Патрик Бьюкенен уверен: давая это понять, Путин не блефует.

Уверенность аналитика основана на сравнительно недавних событиях.

«В 2008 году, когда Грузия вторглась в Южную Осетию, Путин (на самом деле президентом тогда был Дмитрий Медведев – Прим. Sobesednik.ru) отправил туда войска, – пишет Бьюкенен. – Несмотря на то, что Соединенные Штаты относились к грузинскому президенту Михаилу Саакашвили как к другу, а к Грузии – как к потенциальному союзнику по НАТО, Джордж Буш не предпринял ничего».

Политолог приводит и другой пример: «В 2014 году, когда в результате поддержанного Соединенными Штатами переворота был свергнут законно избранный пророссийский режим в Киеве, Путин помог пророссийским повстанцам Донбасса выйти из-под контроля Киева. Одним словом, когда дело касается Украины, Россия демонстрирует, что у нее есть красная линия, переход за которую чреват боевыми действиями».

В свою очередь США и НАТО периодически демонстрировали, что, несмотря на моральную поддержку и военную помощь Украине, они не собираются воевать за нее с Россией.

Китай не отпустит Тайвань

Бьюкенен сравнивает эту ситуацию с положением в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Напоминает, что на недавней встрече с прессой госсекретарь Энтони Блинкен, отвечая на вопрос корреспондента NBC о том, станут ли Соединенные Штаты защищать от Китая Тайвань военным путем, сказал лишь:

У США есть обязательства перед островом и любая попытка изменить его существующий статус силой «будет серьезной ошибкой».

Фото: Karsten Wrobel (imageBROKER.com) / Global Look Press

При этом, пишет Бьюкенен, «с начала президентства Байдена Китай направляет военную авиацию – истребители и бомбардировщики – в воздушное пространство Тайваня, вокруг острова курсируют боевые корабли, Китай открыто предупреждает, что любая декларация Тайпея о независимости будет означать войну с Пекином».

«Итак, Россия дала понять, что будет воевать за недопущение вступления Украины в НАТО и высадку войск НАТО на ее земле. Китай тоже дал понять, где пролегает его красная линия, он готов воевать за то, чтобы не допустить провозглашения независимости Тайваня. При этом политика США в обоих случаях полна «стратегической неопределенности», и вопрос о том, на что мы готовы, остается открытым», – пишет Патрик Джозеф Бьюкенен.

Варыханов Станислав.