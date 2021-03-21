США и Япония договорились о военном сотрудничестве в случае атаки Китая на Тайвань

Министр обороны Японии Нобуо Киси и глава военного ведомства США Ллойд Остин в ходе переговоров в Токио пришли к договоренности о тесном сотрудничестве в случае агрессии Китая против Тайваня. Как отмечает издание Kyodo News со ссылкой на источнии, конкретный план действий выработан не был, однако это остается темой для дальнейшего обсуждения.

В последнее время СМИ сообщают о наращивании китайских военных сил на границе с Тайванем, который в КНР считают исторической частью Китая, несмотря на отделение страны в 1949 году в результате гражданской войны.

Японская сторона полагает, что военный конфликт между соседями по региону несет потенциальную угрозу и для неё. Силы США, базирующиеся в регионе, также воспринимаются как потенциальные защитники Тайваня от военной интервенции в разы превосходящего его в военной мощи Китая.

Япония этот вопрос не комментирует, продолжая говорить, что «поощряет диалог для мирного урегулирования напряженности между двумя сторонами пролива».

В свою очередь, присутствовавший на одной из встреч госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал, что «поведение Китая, несовместимое с существующим международным порядком, представляет политические, экономические, военные и технологические вызовы [НАТО] и международному сообществу», писал ранее Reuters. Он также заявил, что США вмешается в случае, если Китай начнет применять «принуждение и агрессию».