Немецкие СМИ озабочены имперскими амбициями Китая и призывают к его сдерживанию

Немецкая газета Der Tagesspiegel призвала Германию, а вместе с ней и ЕС выработать модель противодействия китайской экспансии по примеру давления на Советский Союз. Издание выражает озабоченность наращиванием КНР военного бюджета во время коронавируса и возможностью вооруженных столкновений в Азии с участием Китая.

По мнению журналистов, Пекин непосредственно не угрожает Европе с военной точки зрения, однако они обеспокоены возможными попытками агрессии Китая по отношению к своим соседям. В частности, речь идет о разрушении демократии в Гонконге, подавлении тибетцев и уйгуров, а также военной угрозе Тайваню, который пока находится под защитой и покровительством США: «Если бы Китай смог устранить демократическую контрмодель на Тайване посредством аннексии, не рискуя войной, Пекин, вероятно, сделал бы это. Пока США будут защищать Тайвань, это будет долгосрочной целью», — пишет издание.

Газета также напоминает об инциденте в Гималаях, когда Индия летом 2020 года сообщала о 20 погибших солдатах, а Китай не комментировал инцидент. В этой связи, по мнению авторов, существует опасность выхода конфликта из-под контроля.

Der Tagesspiegel призывает ЕС сделать три шага, необходимых для сдерживания Китая по аналогии со сдерживанием СССР во времена Холодной войны: во-первых, заключить союз с демократическими странами в Азии, затем согласовать политику по Китаю с США, что стало возможным после ухода Дональда Трампа из Белого дома. Третьим шагом журналисты видят создание конференции по безопасности и сотрудничеству в Азии, которая бы обеспечила возможность анализа военной ситуации в регионе и понимания местными военными друг друга, в том числе через «красные телефоны». «Китай заслуживает сотрудничества и уважения, но не терпимости к притязаниям на имперскую гегемонию», — заключает издание.

Ранее Московский центр Карнеги публиковал авторский анализ ситуации в азиатском регионе, составленный в рамках проекта «Российско-китайская антанта», реализуемого при поддержке МИД Великобритании. В нем также отмечался один из недавних инцидентов, когда спецслужбы Афганистана задержали в Кабуле и выслали из страны около десяти китайских граждан. По мнению автора, речь шла о сотрудниках китайского МВД, которые проявляют повышенный интерес к возможным угрозами терроризма и экстремизма в соседних с Китаем странах. Это говорит о желании КНР усилить влияние своих спецслужб в регионе, в том числе чтобы не допустить ухудшения ситуации в самом Китае: «Вместо того чтобы полагаться на местных силовиков или на Россию, он пытается решить проблемы собственными силами». По мнению авторов, это ведет к серьезному усилению давления Китая на внутреннюю политику соседей.