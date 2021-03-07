Китай обвинил США в "наглом" вмешательстве в чужие дела. ЕС там соперником не считают

Министерство иностранных дел Китая обратилось к ЕС и США с призывом к сотрудничеству. В случае Евросоюза они сказали, что не видят его своим «системным соперником», а Соединенные Штаты КНР упрекнула в систематическом вмешательстве во внутренние дела других государств, которые в итоге приводят к лишним проблемам.

«В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», — приводит ТАСС заявление МИД КНР.

В Пекине также настаивают на том, что ограничения в сотрудничестве, принятые США в отношении Китая, являются «безосновательными», и призывают наладить двусторонние отношения.

Говоря о ЕС, МИД Китая выразил свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. «Мы не являемся системными соперниками», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ранее Китай назвал вмешательством во внутренние дела санкции против россиян из-за отравления Алексея Навального.