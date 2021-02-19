Молодежь относится к США и ЕС хорошо, а старшие – плохо. Китай все одинокого любят

Согласно результатам исследования «Левада-Центра»*, россияне стали немного лучше относиться к США и хуже к Евросоюзу. При этом, как и во многих других политических опросах, наблюдается прямая зависимость отношения от возраста. А вот отношение к Китаю у подавляющего числа россиян неизменно хорошее, причем никакого ранжирования по возрастам здесь нет.

По данным опроса, в целом к США позитивно относятся 40%, а негативно — 43%. В ноябре 2020 года плохое отношение превалировало (51% к 35%), в течение 2019 года было примерно на том же уровне, что и сейчас в пределах погрешности. При этом в более молодых возрастных группах больше граждан относятся к Соединенным Штатам хорошо: 58% против всего 26%. Обратная ситуация со старшими поколениями — в группе 55+ хорошо к стране относятся лишь 30%, а плохо — 53%. В промежуточных категориях зависимость та же: 25-39 лет — 49% на 35%, а 40-54 года — 37% на 45%.

Отношение же россиян к ЕС ухудшилось в пределах погрешности: в ноябре 2020 года 47% респондентов отвечали, что хорошо относятся к Европе, а 37% — что плохо. Сегодня стало на 2% меньше тех, кто относится к нему хорошо — доля относящихся плохо не изменилась (45% на 37%). Зависимость отношения от возраста точно такая же, как с США: в группе 18-24 года 68% относятся хорошо, и лишь 23% — плохо, в группе 25-39 соотношение 52% на 30%, в группе 40-54 года — 43% на 39%, а в группе 55+ — 36% против 43%. Таким образом лишь в самой возрастной категории больше людей негативно относятся к Евросоюзу, чем позитивно.

К Китаю же 75% россиян относятся хорошо и лишь 14% — плохо. Почти одинаковое восприятие восточного соседа среди всех возрастов с незначительным перевесом в самой молодой группе 18-24 года (78%). Год назад отношение респондентов в России к КНР было заметно хуже — всего 65% — однако начиная с 2014 и до 2018 года отношение варьировалось примерно в том же диапазоне 75%. До 2014 года оно было значительно ниже — в среднем в районе 60-65%.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».