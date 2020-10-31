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ФОМ: Молодежь не считает ситуацию в РФ благоприятной для планирования будущего

Общество
16:03, 31 октября 2020

ФОМ: Молодежь не считает ситуацию в РФ благоприятной для планирования будущего
Global Look Press
Global Look Press

49% россиян не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения фондом «Общественное мнение», которые приводит портал «Такие дела».

45%, напротив, более уверены в завтрашнем дне, но из общего числа опрошенных 65% отмечают, что сейчас в России неблагоприятная ситуация для планирования будущего. 24%, наоборот, уверены, что сейчас можно строить перспективы. При этом в ФОМ отмечают, что молодежь традиционно более ориентирована на будущее, но именно молодые люди чаще всего отвечали о неблагоприятных ощущениях.

19% из опрошенных среди причин «неблагоприятности» указывают на отсутствие стабильности, 11% — на безработицу и низкую зарплату, 8% — на рост цен и действия властей — на пандемию.

За три года с 60% до 65% выросло число людей, которые «живут сегодняшним днем». 54% россиян считают, что сейчас среди их окружения больше людей настроены на жизнь пессимистично.

Рубрика: Общество

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