МИД КНР: Китай и Россия будут вместе бороться с "цветными революциями"

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов объединить с Россией усилия в борьбе за «политическую безопасность» и суверенитет. Также он указал на желание стран вместе бороться с «цветными революциями». Его слова приводит «Интерфакс».

Под термином «цветная революция» обычно понимают смену власти ненасильственными методами, в частности, с помощью массовых протестов против правящего в стране режима. В отдельных случаях «цветные революции» приводили и к насильственным столкновениям.

«Китай и Россия всегда были опорой мира и стабильности во всем мире»,

— подчеркнул Вин И, добавляя, что любые дестабилизационные процессы в мире будут лишь усиливать взаимодействия между двумя странами. Кроме того, страны, по его словам, намерены вместе противостоять коронавирусу и «политическим вирусам».

Ранее МИД КНР раскритиковал США за их политику вмешательства в дела других стран и заявил, что не видит в Евросоюзе системного соперника. Обращаясь и к США, и к ЕС государство предлагает заняться углублением экономических взаимоотношений.