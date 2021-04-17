Власти Украины просят не создавать народных формирований из-за пропаганды РФ

Министр обороны Украины Руслан Хомак обратился к представителям органов государственной и муниципальной власти с просьбой не нагнетать обстановку в стране и отказаться от создания военизированных формирований, наличие которых может быть использовано российской пропагандой в интересах Кремля.

«Прошу (...) не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. (...) Не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная нескоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине», — пишет главнокомандующий украинской армии в своем Facebook. В то же время он призывает вступать в ряды резервистов.

При этом Хомак оговаривается, что власти ценят неравнодушие и патриотизм граждан, в особенности бригад территориальной обороны ВСУ. Он пишет, что «исконный враг» Украины хорошо осведомлен о вкладе граждан в оборону страны.

Министр обороны также заверяет, что на фоне стягивания российских войск к границе и на «временно оккупированные территории Украины» армия Украины внимательно наблюдает за действиями «российских оккупантов» и занимается прогнозированием всех возможных сценариев, а также ищет пути выхода из ситуации. Вооруженные силы проводят плановые и внеплановые сборы в регионах. Госорганы призвали к консолидации из-за российской угрозы.