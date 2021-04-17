Украина назвала задержание их консула ФСБ "грубой провокацией". Будет ответ

Министерство иностранных дел Украины обеспечит возвращение своего задержанного ранее консула в России Александра Сосонюка на Родину. Об этом в эфире украинского телевидения заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин. При этом он отмечает, что, с его точки зрения, задержание дипломата было незаконным, а сама суть дела является провокацией российских спецслужб. Причастность Сосонюка к вменяемым ему нарушениям там полностью отрицают.

«В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой. Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех Венских конвенций. Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того, он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники», — приводит слова Енина ТАСС.

Замминистра также отметил, что Украина подготовит ответные действия в отношении российского диппредставительства в Украине.

Ранее ФСБ сообщила о задержании г-на Сосонюка, когда он якобы получал от гражданина Российской Федерации закрытые данные из баз правоохранительных органов и ФСБ. При этом в релизе ни слова не говорилось о задержании этого неназванного россиянина или о возбуждении против него уголовного дела. Также не уточнялось, действовал ли он под руководством российских спецслужб или нет и как мог получить доступ к закрытым данным ФСБ.