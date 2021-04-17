Консул Украины задержан "с поличным", при получении данных "закрытого характера"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, который якобы заполучил закрытые данные из баз правоохранительных органов России, включая саму ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Эти сведения ему якобы передал россиянин, но кто он, не сообщается. Дипломату грозит выдворение из страны.

В сообщении ФСБ говорится, что г-н Соснюк был задержан «с поличным» «в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России». В ФСБ считают, что это несовместимо с дипломатической деятельностью, там заверили, что к нему будут применены санкции в соответствии с международным правом. Как правило, в случаях с людьми, обладающими дипломатической неприкосновенностью, речь идет о присвоении статуса персоны нон грата.

Отметим, что в релизе ФСБ ничего не говорится о том человеке, который якобы передавал закрытые данные ФСБ и других внутренних органов украинскому дипломату. Не сообщается ни кто он, ни о возбуждении уголовного дела, ни о даже задержании. Был ли этот человек сотрудником российской спецслужбы и действовал ли он сам или в рамках спецоперации, неизвестно.