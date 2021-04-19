Игорь Скурлатов: Власть в России как никогда прежде слаба и беспомощна

Известный политик сделал громкое заявление в связи с последними событиями вокруг Навального и реакцией на них Кремля.

Российская оппозиция отмечает небывалое давление государственной машины на проявления протестного движения в стране. Та жесткость, с которой силовики встретили январские акции в поддержку тогда еще даже не осужденного оппозиционера Алексея Навального, то рвение, с которым впоследствии организовывалось преследование активистов, координаторов и руководителей региональных штабов, а также тот прессинг, на который соратники Навального жаловались в преддверии новой масштабной акции*, – все это стало косвенным подтверждением их обвинений.

Да и недавнее обращение прокуратуры с иском в Мосгорсуд и требованием признать ФБК** и штабы Навального экстремистскими организациями не только дает сторонникам этой версии новые аргументы в ее пользу, но еще и подводит к постепенному пониманию того, что власти, вероятно, решили избавиться от несистемной оппозиции как таковой. Ведь сегодня даже сами сторонники Навального мало сомневаются в том, что Мосгорсуд удовлетворит иск надзорного ведомства.

Между тем, как считает известный российский политик, глава коалиции «Третья сила» и соучредитель Нацфонда развития регионов Игорь Скурлатов, власть на самом деле не способна эффективно бороться с прямыми противниками, даже имея в своем распоряжении неограниченный административный ресурс. Свидетельства этого эксперт нашел в событиях последних дней.

«Слабость ФСБ и Кремля с Администрацией президента», – так эксперт озаглавил новый пост в своем авторском Telegram-канале. При этом он приводит конкретный пример, свидетельствующий, по его мнению, о правоте подобного заявления.

«Мне, в целом, все равно. Однако как аналитику ясно – власть как никогда слаба и беспомощна. Вот один из свежих примеров.

Волков и ФБК** объявляют о новом митинге*, что было сразу же подхвачено большинством федеральных СМИ с указанием времени и даты, анонсом мест сбора и прочего. Казалось бы, акция является несанкционированной и за призывы к ее проведению может наступить ответственность? Но не тут-то было. Блогеры, СМИ, социальные сети и вообще все, кому не лень, пропагандируют недавно объявленное мероприятия, занимаются его рекламой и призывают приходить. Слабаки, не можете толком бороться даже со своими противниками. Чума на оба ваших дома», – пишет Скурлатов.

*Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях.

**По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.