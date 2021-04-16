"Унижение Путина": Скурлатов объяснил смысл поступков президента США

Победные реляции отечественных СМИ и экспертов, определившие повестку в первые сутки после нашумевшего звонка президента США Джо Байдена Владимиру Путину, пришлось менять уже в минувший четверг. Все дело в том, что, связавшись со своим российским визави и предложив ему организовать встречу на нейтральной территории, глава Белого дома довольно быстро вернулся к обычной работе, а потому уже 15 апреля поставил подпись под указом о введении в отношении России новых санкций.

Более того, ограничения в отношении российского суверенного долга американский лидер сразу же дополнил не менее громким решением о введении на территории Соединенных Штатов режима чрезвычайной ситуации, мотивировав его «международной деятельностью» России. Разумеется, федеральные медиа после этого моментально сменили тон, хотя и пытались увязать недавние заявления о том, что Байден напуган и «сдает назад», с окончательной растерянностью американского президента, не забыв и старую песню о «возрастной деменции». Эксперты, разумеется, тут же бросились искать логику в действиях американского лидера.

Между тем, убежден глава коалиции «Третья Сила», политолог Игорь Скурлатов, искать логику в череде событий последних дней и принимаемых Байденом решений необходимо с учетом особенностей ведения политики, которая, по сути, является довольно сложной и «странной» вещью. Более того, эксперт даже решил провести параллели между общением Байдена с Путиным и нападками в свой адрес со стороны представителей КПРФ. Хотя свой пост Скурлатов озаглавил довольно странно. «Унижение Путина», – пишет он в самом начале.

«Политика – странная вещь. Вот к чему, спросят домохозяйки, Байдену было сначала приглашать Путина на встречу, а уже на следующий день вводить довольно болезненные антироссийские санкции, подкрепляя это решение введением режима ЧС в Соединенных Штатах из-за «международной деятельности» России в ущерб американцам?

Или есть более мелкий пример. Личный. Не так давно глава пресс-службы лидера КПРФ Геннадия Зюганова господин Ющенко вместе с политологом из ЦК компартии Обуховым нахамили в мой адрес, дав федеральным СМИ интервью. А после этого вдруг раздается звонок, в рамках которого меня приглашают на переговоры с участием руководства партии.

Оба этих случаях похожи потому, что решение необходимо принимать не эмоционально, а исходя из политической целесообразности.

Позиция приглашающей стороны в данном случае вполне понятна. Показать свою силу и превосходство, заставить сыграть по своим правилам.

Это вполне естественное желание. Поэтому придется Владимиру Путину, да и мне тоже, не впадать в грех гордыни и идти куда зовут, держа в уме собственные интересы и полностью понимая, как к тебе относится дорогой партнер», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.