Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина

Американский президент Джо Байден вовсе не заинтересован в том, чтобы в восточной части Украины начались активные боевые действия, в то время как российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, напротив, очень заинтересованы в начале войны. Таким мнением поделился российский эксперт Алексей Минеев.

Специалист при этом подчеркивает, что основываясь на указанных обстоятельствах можно предположить, какой эффект оказал недавний звонок Байдена его российскому коллеге, в рамках которого было озвучено предложение провести саммит на нейтральной территории по ключевым вопросам. Минеев уверен, что для Путина подобный шаг главы Белого дома превращается в «отягчающие обстоятельства» перед возможным проведением военной операции в соседней Украине.

«Выскажусь о неочевидном. Джо Байден намного меньше Путина или Зеленского заинтересован в том, чтобы в Восточной Украине началась война. Байден уже в начале июня введет новые торговые и финансовые санкции, ему при этом не придется оправдываться перед своими избирателями. Путин же нуждается в обострении еще до объявления о новых санкциях США. Зеленский в нем нуждается тоже, поскольку его рейтинг падает, да и Европа, вполне вероятно, куда-нибудь возьмет, попутно закрыв Северный поток ради Украины. Да и чем более жестким будет солидарность Европы с санкциями США, тем лучше Зеленскому.

Разумеется, Байдену необходимо, чтобы Европа присоединилась к его санкциям, но она, по большому счету, и сама уже к этому готова. Поэтому выражающий беспокойство из-за сложившейся ситуации, да еще и предлагающий провести в обозримой перспективе встречу на самом высоком уровне, звонок американского президента явно поставил Путина в «отягощающие обстоятельства» перед началом военной операции на глазах всего мирового сообщества. А ведь Зеленский непременно подтолкнет Путина к этому», – пишет Минеев в своем авторском Telegram-канале.