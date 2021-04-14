Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина

фото: официальный фотобанк "Артдокфеста", в статье: кадры из фильмов

Украина, ингуши, гомосексуалисты: кого "запрещали" на "Артдокфесте"
Работа ковид-центра в Коммунарке // Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Эксперт о третьей волне ковида в России: реальная угроза или страшилка ради вакцинации
Фото: Global Look Press

Большунов заработал больше всех: насколько стал богаче любимый спортсмен Путина?
Фото: Global Look Press

"У меня только нецензурные выражения": известные люди – о России после полета Гагарина
В центре внимания
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
"Петруха" скрывал внебрачного сына? Племянница Годовикова открыла его секрет

Новости дня

14 апреля, среда

[15:28]Роспотребнадзор объяснил разницу между антителами IgМ и G к коронавирусу
[14:59]Россиян ожидает рост цен на рис к осени 2021 года
[14:04]В США проходят протесты после убийства чернокожего мужчины сотрудницей полиции
[13:12]ЦБ назвал способы избежать обмана при открытии вклада
[12:29]Рустам Солнцев заявил о полном крахе телекарьеры Ольги Бузовой
[12:06]Приставы выселили всех жителей Среднеуральского женского монастыря
[11:28]Кадыров: Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?
[10:43]Сын Жириновского получил ушибы и подозрение на сотрясение мозга из-за драки
[10:32]Фармкомпании заявили о возможном дефиците лекарств из-за новых правил госзакупок
[09:43]В Москве проходят обыски в редакции журнала DOXA и у его сотрудников
[08:42]Почти половина россиян считает IT самой перспективной отраслью для карьеры
[04:15]Врачи: За короткий прием доктор может назначить лекарство, но не убедить его принимать

13 апреля, вторник

[23:52]В Москве на четверть снизилось число покупок новых легковых авто
[23:20]Москва расстроилась из-за намерений Японии сбросить радиоактивные воды в океан
[22:51]Госбюджет может взять на себя транспортировку и реабилитацию доноров костного мозга
[22:19]ФАС может оштрафовать Яндекс за "обогащенные" ответы
[21:28]МИД Франции сообщил о готовящихся санкциях против Турции
[20:44]Привитый от ковида патриарх Кирилл заявил, что от святыни нельзя заразиться
[19:04]В России начнет расти сегмент сетевых магазинов для нищих и очень нищих
[17:48]Похудел до 76 кг: Юлия Навальная рассказала о свидании с мужем и его состоянии
[17:41]"Власть очень испугана": соратники Навального рассказали о кампании по освобождению оппозиционера
[16:41]Топалов и Лазарев объединились без репетиций в честь 20-летия группы Smash!!
[16:35]Жириновский: Энгельс назван в честь "русофоба", его необходимо переименовать
[16:01]НАТО: Переброска войск к границе с Украиной "необъяснима и глубоко настораживает"
[15:31]США ставит на паузу применение вакцины J&J из-за шести случаев появления тромбов
[15:27]Появление новых родинок и различных пятен может свидетельствовать о раке кожи
[15:08]Синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях и снижении температуры
[14:57]Даниил Медведев заразился ковидом. Накануне он тренировался с Надалем
[14:21]Москвичей начали вакцинировать на дому. В первую очередь – маломобильных
[14:11]Российской молодежи до 35 лет предложили разрешить поступать на бюджет в вузы
[13:59]В Госдуму внесут законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих
[13:44]Навальный подал в суд на колонию: ему не дают Коран, проверяя писание на экстремизм
[13:06]"Играют на нервах": В МИД РФ считают провокацией заход кораблей США в Черное море
[12:54]Лавров заявил, что РФ готовится к отказу от доллара и западных платежных систем
[12:44]Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу "Дом-2"
[12:28]Зеленский из зоны боев призвал Байдена "сделать больше" для сдерживания России
[11:51]Bloomberg: засевшее в бункере правительство РФ ищет деньги на послание Путина
[11:34]Пекин и Сеул обеспокоены решением Японии сбросить воду с "Фукусимы-1" в океан
[11:08]Российские ученые: РФ рискует "навсегда отстать" по передовым технологиям
[10:13]На зарплату "в конверте" согласен каждый третий россиянин. Столько же не согласны

Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
sobesednik logo

Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина

Политика
14:15, 14 апреля 2021

Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина
Global Look Press
Global Look Press

Американский президент Джо Байден вовсе не заинтересован в том, чтобы в восточной части Украины начались активные боевые действия, в то время как российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, напротив, очень заинтересованы в начале войны. Таким мнением поделился российский эксперт Алексей Минеев.

Специалист при этом подчеркивает, что основываясь на указанных обстоятельствах можно предположить, какой эффект оказал недавний звонок Байдена его российскому коллеге, в рамках которого было озвучено предложение провести саммит на нейтральной территории по ключевым вопросам. Минеев уверен, что для Путина подобный шаг главы Белого дома превращается в «отягчающие обстоятельства» перед возможным проведением военной операции в соседней Украине.

«Выскажусь о неочевидном. Джо Байден намного меньше Путина или Зеленского заинтересован в том, чтобы в Восточной Украине началась война. Байден уже в начале июня введет новые торговые и финансовые санкции, ему при этом не придется оправдываться перед своими избирателями. Путин же нуждается в обострении еще до объявления о новых санкциях США. Зеленский в нем нуждается тоже, поскольку его рейтинг падает, да и Европа, вполне вероятно, куда-нибудь возьмет, попутно закрыв Северный поток ради Украины. Да и чем более жестким будет солидарность Европы с санкциями США, тем лучше Зеленскому.

Разумеется, Байдену необходимо, чтобы Европа присоединилась к его санкциям, но она, по большому счету, и сама уже к этому готова. Поэтому выражающий беспокойство из-за сложившейся ситуации, да еще и предлагающий провести в обозримой перспективе встречу на самом высоком уровне, звонок американского президента явно поставил Путина в «отягощающие обстоятельства» перед началом военной операции на глазах всего мирового сообщества. А ведь Зеленский непременно подтолкнет Путина к этому», – пишет Минеев в своем авторском Telegram-канале.

Тема: Украина

Теги: #Путин #ДНР ЛНР #Зеленский #Байден

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Политика

Паника с истерикой: что происходило на украинском ТВ после разговора Байдена с Путиным
Global Look Press

Политика

Россияне получат большие деньги: политолог о социальной части послания Путина
Global Look Press

Политика

Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина
Политика
Паника с истерикой: что происходило на украинском ТВ после разговора Байдена с Путиным
Россияне получат большие деньги: политолог о социальной части послания Путина
Неудобный звонок Байдена: эксперт рассказал об "отягчающих обстоятельствах" для Путина
"Власть серьезно готовится": как Кремль отреагирует на акции в поддержку Навального
Общество
"Ситуация с Навальным близка к катастрофической": врач-кардиолог о состоянии оппозиционера
Верховный суд поможет битым женам: согласится ли государство встать на сторону жертв абьюза?
"Турция лучше и дешевле Крыма, пофиг на вашу политику": россияне ответили "патриоту" Косачеву
"Дача, огород, шашлыки": Путина попросили продлить майские праздники с 1 по 10 числа
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней России, наверное, тоже есть миссия, и тоже, кажется, неосознанная. Боюсь, эта миссия – демонстрировать пагубность некоторых идей и практик; и как хотите, космос мне нравится больше. В космос за нами поспешили все, а от нас нынешних все разбегаются, – и сильно подозреваю, что то и другое совершенно правильно

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В очередной раз героем интернета стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Нам нужны сегодня телочки, – со свойственными только ему интонациями заявил он. – Нужны. Но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно наше количество превратить в качество... Нам нужны телочки, которые будут давать». Очень надеемся, что речь шла о буренках и молоке

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Культура и ТВ
Молодая жена, внебрачный сын, дом за 1 млн долларов: как умер "песняр" Борткевич
Раймонд Паулс: Мне не нравится, когда поливают грязью СССР
Любовь, катастрофа, тайный ребенок: Козловский представил свой фильм "Чернобыль"
Борткевич пел Харрисону "Ой, цветёт калина" и мечтал поработать со Спилбергом
Шоу-бизнес
"Каждая новая песня – как оргазм!" Саруханов похвастал бурным творчеством на карантине
"Только у нас в стране могут осуждать инвалида!": Поргина врезала критикам роликов с Зайцевым
Трещина в браке Собчак: вспыхнули новые слухи о разводе с Богомоловым
"Проблемы с памятью, мутации": сын Алибасова рассказал новости о состоянии отца

Здоровье
Ингаляторы помогают пациентам с коронавирусом не заболеть тяжело
У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные
Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона
Не умеющие говорить малыши уже понимают язык
Туризм
"Едем к Путину на аквадискотеку": россияне бурно отреагировали на "закрытие" Турции
Оптимальный вариант: в АТОР дали советы россиянам, оплатившим туры в Турцию
Решение уже принято: политолог рассказал, вернут ли россиянам деньги за отмену туров в Турцию
Названы новые цены на путевки в Турцию, Болгарию, Кипр в 2021 году
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Свежий номер
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Маяковский // фото в статье: архив
"Глыбе многое хочется": женщины, "ведьмы" и пистолеты Владимира Маяковского
Фото: "Проект"
Фирма любимой "подруги Путина" Кривоногих потеряла миллионы
Дмитрий Быков с мамой и сыном Шервудом//фото: личный архив Е. Кевхишвили
Жена Быкова о его матери: Я научилась у нее самому важному
Николай Мизулин // Фото: стоп-кадр Youtube
У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Ксения Собчак // фото: Global Look Press
"Вокальные данные Собчак – лучшие в мире": Лазарев прочит телеведущей карьеру певицы?
Диана Шурыгина // фото: Global Look Press, Instagram
"Сергей не виноват!": Диана Шурыгина оправдала собственного насильника
Шура // фото: Instagram
Шура снова лишился зубов
Диана Шурыгина // фото: Instagram
Шурыгину спасают врачи
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
Фото: соцсети
Экологичный Моргенштерн: башкирская художница изобразила рэпера с помощью мусора
Альберт Эйнштейн // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Взрывное кораблестроение и Эйнштейн – сионист
Шоколадные картины: художник-скульптор "Конфаэль" раскрыл секреты мастерства
^