Политолог рассказал, почему для Путина так важна встреча с Байденом

Звонок американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину, который состоялся 13 апреля, спровоцировал целый поток победных реляций среди отечественных экспертов. «Пристыжен, оскорблен и напуган», – так отдельные политологи оценили состояние главы Белого дома, отвечая, как ловко Москве удалось вынудить Вашингтон сменить тон с агрессивно-поучительного на миролюбивый.

Что уж говорить об озвученном тем же Байденом в рамках этой «победоносной» для Кремля телефонной беседы предложения организовать встречу на нейтральной территории. В данном контексте нарративы сами по себе начали формироваться исключительно в положительной для Москвы повестке: кажется, еще немного, и вокруг снова заговорят о том, как «Путин всех переиграл».

Между тем, как считает российский политолог Дмитрий Орешкин, на самом деле ситуация для Кремля и российских властей в целом обстоит в данном случае несколько иначе. По словам эксперта, встреча с американским президентом, прежде всего, чрезвычайно важна именно для главы российского государства Владимира Путина, поскольку скопление войск у границ с Украиной фактически ставит Россию в непростое положение, из которого есть лишь несколько путей выхода.

«Для Владимира Путина эта встреча важна, поскольку она будет означать, что он возвращается в клуб людей, с которыми встречаются и разговариваются представители развитого мира. Сейчас мы будем наблюдать взаимные пляски с выдвижением предварительных условий встречи.

Если же от встречи будет решено отказаться, то Путин в данной ситуации потеряет значительно больше, чем его американский коллега. Ведь настоящий кризис формируется на границе с Украиной. Армия уже приведена в боевую готовность, и все ожидают следующих шагов. Какими могут быть следующие шаги – пригнать к границе еще несколько эшелонов с танками? Или перейти на территорию суверенного государства, что приведет к катастрофе. Это станет окончательным крушением иллюзорных надежд на то, чтобы вернуться в клуб приличных государств», – отметил Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».