Байден ввел новые санкции против России. Под ударом госдолг, компании и дипломаты

Администрация президента США Джо Байдена объявило о новом пакете санкций против России. Они высылают из Вашингтона 10 российских дипломатов, среди которых, как утверждается, есть сотрудники разведки, вносят в санкционный список 32 организации и физических лица, а также накладывают ограничения на торговлю российскими рублевыми и нерублевыми первичными облигациями, выпущенными Центробанком РФ, Фондом национального благосостояние и Минфином РФ. Перечисленным ведомствам также больше нельзя предоставлять ссуды. При необходимости санкции в отношении российского суверенного долга допускается расширить.

«Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», — говорится в релизе, опубликованном Белым домом.

Среди причин наложения санкций перечисляются множество приписываемых Кремлю злонамеренных действий. Среди них регулярные кибератаки Службы внешней разведки РФ, включая взлом софта SolarWinds, преследование диссидентов внутри и вне границ РФ, вмешательство в американские и не только выборы, а также многочисленные акты дезинформации по разным поводам. Также речь идет о нарушении Россией международного права и нарушения территориальной целостности других стран.

Отдельно подчеркивается, что власти США не выражают никаких сомнений, что за кибератакой на SolarWinds стоит именно СВР.

При этом также декларируется, что ФСБ причастна к отравлению политика Алексея Навального с использованием химического оружия «Новичок», а ГРУ ответственна за отравление Скрипалей в Великобритании в 2018 году, а также к хранению и транспортировке «Новичка».

В отдельных документах, опубликованных параллельно Министерством финансов США, говорится, что санкции коснутся пяти человек и трех компаний, причастных к «оккупации Крыма» (ряд местных чиновников: Лариса Кулинич, Павел Каранда, Леонид Михайлюк и Владимир Терентьев) и нарушениям прав человека в регионе (СИЗО-1 в Симферополе). Эти санкции поддерживают также ЕС, Великобритания, Канада и Австралия. В частности речь идет о причастности к строительству Крымского моста.

В связи с попыткой влияния на американские выборы ограничения накладываются на 16 человек и 16 компаний: ряд дезинформационных порталов, контролируемых российскими спецслужбами, связанные с «поваром Путина» Евгением Пригожиным компании и люди, а также расположенная в Пакистане фирма, помогающая создавать поддельные документы (также санкции вводятся против ряда граждан Пакистана). Эти санкции также коснуться «агента российских спецслужб», политтехнолога Константина Килимника и первого замглавы администрации президента Алексея Громова.

Кроме того, под санкции попадают шесть технологических компаний, связанных с российскими спецслужбами: Технополис «ЭРА»; АО «Пасит»; ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»; ООО «НеоБИТ»; АО «АСТ»; АО «Позитив Текнолоджиз».