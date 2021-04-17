"Кремлю сорвало башню": команда Навального призвала готовиться к мрачным временам

Прокуратура Москвы накануне обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК*, штабы Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями. В ведомстве заявляют, что указанные организации «под прикрытием либеральных лозунгов формируют условия для дестабилизации общественной, политической и социальной обстановки в стране».

Кроме всего прочего, в надзорном ведомстве утверждают, что реальными целями работы указанных организаций является формирование условий для изменения основ конституционного строя России, в том числе путем реализации «сценария цветной революции». Разумеется, если суд удовлетворит иск прокуратуры, за участие в названных организациях гражданам будет грозить уголовная ответственность.

Соратники оппозиционера сразу же связали иск прокуратуры с готовящимися митингами в поддержку Навального, а также предстоящими выборами. В целом же, как отметили глава региональных штабов Навального Леонид Волков и директор ФБК* Иван Жданов, они ожидали давления со стороны властей в преддверии митингов и парламентских выборов, но теперь убеждены, что «у Кремля сорвало башню», а потому россиянам следует готовиться к мрачным временам.

С соответствующем заявлением Жданов и Волков выступили в Telegram-канале «Команда Навального», добавив, что, по их мнению, теперь фактически экстремистом могут признать каждого, кто просто не согласен с действиями властей.

«Прокуратура требует признать Штабы Навального и ФБК* экстремистскими организациями. Это действительно мощно, чего уж там. Мы, конечно, привыкли работать в условиях регулярных обысков и замороженных счетов, административных арестов и уголовных производств. Нашу политическую организацию мы строили 10 лет, научившись при этом выживать под невероятным прессингом, меняться, становиться эффективными и выходить победителями из самых невозможных ситуаций. При этом, мы всегда вели свою деятельность мирно и исключительно в рамках действующего законодательства. Мирные митинги, антикоррупционные расследования, общественная деятельность, участие в выборах, наблюдение.

Самым трудным для нас станет 2021 год. Навальный в тюрьме, он голодает уже 18 дней и находится на грани отказа жизненно важных органов.

Мы готовим разгром «Единой России» на осенних выборах. И делаем мы это мирно, открыто и прозрачно. И власти отвечают на это предельно понятно.

Нет практически никаких сомнений в том, какое решение будет принято судом по иску прокуратуры. Довольно скоро Штабы Навального и ФБК* будут признаны экстремистскими организациями. Это откроет дорогу к заведению сотен уголовных дел, под ударом может оказаться каждый наш сотрудник. В ситуации, когда Кремлю сорвало башню, необходимо готовиться к любому безумию.

Наступает мрачное время для свободомыслящих людей, для российского гражданского общества. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто не согласен с ним. Кто не согласен с ростом цен и дворцами, коррупцией и повышением пенсионного возраста. Кто готов протестовать против этого...

Нам предстоит искать ответы на очень сложные вопросы. Как обеспечить безопасность сотрудников штабов, волонтеров и просто сторонников: как работать в новых условиях. Быстрых ответов на них у нас, разумеется, нет. Но мы непременно их найдем. Мы продолжим свою работу, делая это публично, мирно и эффективно», – пишут соратники оппозиционера с своем телеграм-канале.

*Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов.

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