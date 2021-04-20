Мосгорсуд рассмотрит дело ФБК* в закрытом режиме

Иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией будет рассмотрен в закрытом для СМИ режиме. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме», — рассказала она.

Солопова добавила, что гриф «секретно» присвоил орган, подавший иск, а не суд, поэтому причины уточнить она не может.

Суд также рассмотрит деятельность некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан» (признан иноагентом в РФ) и общественное движение «Штабы Навального».

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее глава региональных штабов Алексея Навального и один из ближайших соратников политика Леонид Волков заявил, что дело «об экстремизме», возбужденное против ФБК (признан иноагентом в РФ), является инструментом властей, чтобы отрезать организацию от финансирования, собираемого за счет пожертвований.