Разделить Россию на до и после: сторонники Навального собрались в наступление

Директор ФБК* Иван Жданов объяснил спешку соратников оппозиционера с проведением нового митинга.

Еще совсем недавно представители штаба Навального отмечали, что готовы объявить о дате проведения митингов в его поддержку, как только на сайте проекта будет зарегистрировано 500 000 человек, готовых поддержать акцию.

Между тем, последние события вынудили сторонников оппозиционера ускориться и идти в наступление прямо сейчас. На днях они объявили о том, что проведут акцию**, не дожидаясь, пока на ее сайте зарегистрируется необходимое количество участников.

Сложившуюся ситуацию в эфире телеканала «Дождь» прокомментировал директор ФБК* Иван Жданов. По его словам, причины решения ускорить проведение митинга вполне очевидны, причем одна из них выглядит весьма тревожно.

Так, согласно утверждению Жданова, медики, изучившие анализы Алексея Навального, считают, что он находится в критическом состоянии, поэтому тянуть больше нельзя. Не последнюю роль в принятии решения сыграл и тот факт, что прокуратура обратилась с иском о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями.

В целом же, отмечает соратник оппозиционера, сложившаяся ситуация может разделить Россию на два периода – до и после.

«Почему ФБК*, не дожидаясь того момента, когда 500 тысяч человек зарегистрируются в качестве участников акции, решил объявить о митинге? Сделать мы это решили по совершенно понятным причинам, которые создали экстремальную ситуацию – в пятницу произошло сразу два события: у нас есть понимание от врачей, которые посмотрели анализы Алексея Навального, что его состояние критическое, что дальше тянуть нельзя, и это вопрос жизни и смерти.

Второе событие связано с иском прокуратуры о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Как только нас признают экстремистской организацией, любой наш сотрудник, продолжающий свою деятельность, рискует получить уголовную статью. Для этого будет достаточно того, что человек является сотрудником ФБК*. Нынешняя ситуация – такой водораздел, который может разделять всю Россию на до и после», – отметил Жданов.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях.