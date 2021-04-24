Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Фото: Global Look Press

"У меня только нецензурные выражения": известные люди – о России после полета Гагарина
Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
Фото: Global Look Press

"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ
В центре внимания
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press
"Гопники захватили власть": В МИД РФ написали о "маленьких членах" коллег из Литвы
"А кто не пьет?!" Как устроены вытрезвители XXI века: фото, видео
Потапенко потребовал от Путина оплатить россиянам длинные майские праздники

Новости дня

24 апреля, суббота

[14:29]Банки готовятся увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки
[13:31]Евросоюз осудил включение "Медузы" в список "иностранных агентов"
[12:09]Четверть россиян успели взять отпуск с 4 по 7 мая. Теперь не знают, как быть
[11:35]"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает
[10:58]Дипскандалы, борьба с оппозицией, трудно быть "иноагентом". Главное к 24 апреля
[08:07]Певица Валерия готовится снова стать бабушкой
[02:53]Банк заплатит до 500 тысяч штрафа за рекламу с Моргенштерном
[00:19]Манижа готовила евровидийную песню за два дня до отбора на Первом канале

23 апреля, пятница

[23:10]Данные ученого РАН об оттоке 70 тысяч исследователей из России за год опровергли
[22:36]Путин подписал указ о трудовых ограничениях для физлиц из недружественных стран
[22:03]"Вы можете по гербарию судить о лесе?": Райкин назвал минусы онлайн-спектаклей
[21:27]Актрису для фильма о космосе "Вызов" режиссер выберет после медкомиссии
[20:42]"Пишу я, а не товарищ майор": Координатор штаба Навального начала отрицать пытки
[19:30]Байден воодушевился призывом Путина по устранению углекислого газа
[18:31]Экс-министр Абызов госпитализирован с пневмонией из СИЗО
[17:41]Команда Прилепина с 9 мая начнет сбор подписей за установку памятника Сталину
[17:14]СМИ: кортеж Мишустина попал в массовое ДТП на Рублевке. Разбили "Аурус" и еще 5 машин
[16:32]В чешском городе Брно облили консульство РФ кетчупом. Полиция расследует инцидент
[15:56]Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в семи регионах России
[15:42]В Питере пройдет на три матча чемпионата Европы по футболу больше
[15:31]Индия обновила рекорд: число заболевших COVID-19 за сутки превысило 332,7 тысячи
[15:12]Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли за год до 79 млрд рублей
[14:51]Минюст внес "Медузу" и ПАСМИ в список СМИ-"иностранных агентов"
[14:19]Центробанк взвинтил ключевую ставку сразу до 5% и повысил прогноз инфляции
[13:29]Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение. Путин позвонил их президенту
[13:10]"Курс на дальнейшую деградацию отношений": РФ высылает пять польских дипломатов
[13:06]Более 30 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима
[12:43]"Хоть какая-то помощь народу": Большинство россиян за продуктовые сертификаты
[11:45]Нарышкин: Версия о причастности ГРУ к взрыву в Чехии – "убогая и низкая ложь"
[11:34]Строительство железной дороги в Республику Тыва откладывается на пять лет
[11:00]В чешском и российском посольствах останется по 32 работника – глава МИД Чехии
[10:56]Связанные с домашним насилием поправки в УК внесут в Госдуму в течение полугода
[10:45]ГИБДД готовится штрафовать за пленки на фарах и ошибки в бортовом компьютере
[09:52]РБК: Толстой возглавит "Единую Россию" в столице вместо Метельского
[09:47]Гей-драму про футбольных фанатов сняли с показа на Московском кинофестивале
[09:09]"Вернулись в эпоху холодной войны": Медведев об отношениях России и США
[08:28]Слова Навального, голодовка, домогательства следователя. Главное к 23 апреля
[08:16]В Нижегородской области планируют построить первый Сталин-центр
[00:07]Названы цены на аренду жилья в Сочи летом 2021 года

22 апреля, четверг

[19:37]Новое лекарство помогает при рассеянном склерозе

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает

Политика
11:35, 24 апреля 2021

"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В руководстве России идут обсуждения о возможности ограничения импорта пива из Чехии из-за скандала с высылками дипломатов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Отвечать зеркально уже затруднительно, а по сути конфликта — взрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где чешские правоохранители и журналисты обнаружили след российских диверсантов из ГРУ, — кроме оскорблений и отрицаний РФ ничего так и не представила.

После скандала, вызванного расследованием, Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Однако, так как размер штата сотрудников дипмиссий изначально был разный, в Москве представителей Чехии остались единицы, а Прага тем временем заявила о высылке ещё 63 сотрудников посольства РФ, чтобы уровнять их в количестве. Собеседники газеты жалуются, что зеркально ответить на эти шаги просто не получается: «Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко», — говорит один из них. В связи с этим рассматриваются и иные возможности для ответа.

Объем импорта чешского пива растет: в 2020 году он увеличился на 10% до 38 миллионов долларов. При этом Вадим Дробиз из Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя говорит, что на фоне колебания курса валют пиво из Чехии дорожает и спрос на него становится меньше. Он оценивает долю ввозного пива в РФ в 5%. При этом многие бренды делают «чешское пиво» в России — для этого применяется сырье из Чехии. Такие фирмы возможные санкции обойдут стороной. 

Отметим, что ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили Словакия, Литва, Эстония и Латвия. Россия обещает им всем ответить.

Теги: #Чехия

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Евросоюз осудил включение "Медузы" в список "иностранных агентов"
Global Look Press

Политика

Готовятся серьезные изменения: Гуриев рассказал, что правительство объявит о масштабных проектах
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Политика

"Гопники захватили власть": В МИД РФ написали о "маленьких членах" коллег из Литвы
Политика
Готовятся серьезные изменения: Гуриев рассказал, что правительство объявит о масштабных проектах
Позиции Путина неизбежно угасают: СМИ подвели итоги недели
Зачем встречались Путин и Лукашенко? Политолог об итогах встречи глав РФ и Беларуси
Путин заигрался с Украиной, остается бежать: политолог рассказал о тупике Кремля
Общество
Бобикам вживят чипы: зачем нужно регистрировать домашних животных
"Димон, а ты тоже теперь меньше омаров кушаешь?": Пескову досталось от россиян
Отец избитой девочки потребовал от Путина ввести лицензии для всех частных нянь
Дело Петра Таврина-Шило. Мина для Сталина
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Неблагодарные жители села Тупик нагло утверждают, что мост за 3 млн им так и не построили, хотя администрация района давно уже оплатила все работы в полном объеме. И сайт госзакупок говорит, что все было сделано в лучшем виде и жители уже ездят по новенькому мосту, радостно бибикая друг другу и пешеходам. Потому как срок окончания работ... 1 февраля

Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

То, что половина Валдая непонятно каким образом оказалась в собственности друга Путина Юрия Ковальчука (точнее, его фирмы «Прайм»), за что теперь бюджет платит тому неизвестно на сколько завышенную арендную плату, тоже нормально. Для России. Это в Штатах был бы скандал, оттяпай Ротшильд левое крыло Белого дома. У нас ничего не жалко для друга. Если это друг президента

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской: у Лукашенко есть хотя бы Путин, который с известной вероятностью и поглотит его вместе с остальной страной в ближайшее время. Для Путина такого исхода нет: нас нельзя поглотить, мы колом встанем в любом пищеводе

Культура и ТВ
Бекмамбетов не взял в свой фильм "Девятаев" песню "Любимый город" от лидера Rammstein
Сын лётчика Девятаева призвал открыть секретные архивы времен Второй мировой
После коронавируса у председателя жюри на ММКФ попросили соблюдать все меры
Михалков вручил посмертный приз Гафту, несмотря на давнюю обидную эпиграмму
Шоу-бизнес
Нет денег даже на еду: стало известно о бедствиях и депрессии Сергея Зверева
"Мою первую любовь погубил алкоголь": Бледанс рассказала о трагических отношениях (видео)
"Бари ходил под себя": Алибасов воссоединился с бывшей женой
Киркоров прокомментировал примирение Ани Лорак с мужем и свою ссору с Пугачевой

Здоровье
COVID-19 сопровождается дискриминацией по отношению к инвалидам
Фторированная вода повышает риск переломов шейки бедра у женщин
Генная терапия поможет вылечить детскую слепоту
Экспресс-тест на антитела к ковиду: сколько стоит, где купить, принцип действия
Туризм
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Кострома, Египет, Крым и Куба: Что предложат россиянам вместо Турции и Танзании
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Маяковский // фото в статье: архив
"Глыбе многое хочется": женщины, "ведьмы" и пистолеты Владимира Маяковского
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: Instagram
"Все, что я должен дать своим детям, я дал": Пригожин ответил обидевшейся на него дочери
Global Look Press
300 тысяч для Леры: Разин назвал ложью новость о проигранном Кудрявцевой суде
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
Фото: соцсети
Экологичный Моргенштерн: башкирская художница изобразила рэпера с помощью мусора
^