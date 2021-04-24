"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает

В руководстве России идут обсуждения о возможности ограничения импорта пива из Чехии из-за скандала с высылками дипломатов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Отвечать зеркально уже затруднительно, а по сути конфликта — взрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где чешские правоохранители и журналисты обнаружили след российских диверсантов из ГРУ, — кроме оскорблений и отрицаний РФ ничего так и не представила.

После скандала, вызванного расследованием, Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Однако, так как размер штата сотрудников дипмиссий изначально был разный, в Москве представителей Чехии остались единицы, а Прага тем временем заявила о высылке ещё 63 сотрудников посольства РФ, чтобы уровнять их в количестве. Собеседники газеты жалуются, что зеркально ответить на эти шаги просто не получается: «Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко», — говорит один из них. В связи с этим рассматриваются и иные возможности для ответа.

Объем импорта чешского пива растет: в 2020 году он увеличился на 10% до 38 миллионов долларов. При этом Вадим Дробиз из Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя говорит, что на фоне колебания курса валют пиво из Чехии дорожает и спрос на него становится меньше. Он оценивает долю ввозного пива в РФ в 5%. При этом многие бренды делают «чешское пиво» в России — для этого применяется сырье из Чехии. Такие фирмы возможные санкции обойдут стороной.

Отметим, что ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили Словакия, Литва, Эстония и Латвия. Россия обещает им всем ответить.