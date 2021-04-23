В чешском и российском посольствах останется по 32 работника – глава МИД Чехии

В результате взаимных высылок численность сотрудников посольств в Москве и Праге должно стать одинаковым, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Во всех посольствах, если с этим согласится российский МИД, останется по семь дипломатов и по 25 человек административно-технического персонала.

При этом работу консульств в России и в Чехии все эти меры не будут затрагивать, если официальная Москва не начнет предпринимать действия на этом направлении: «Пока это [ограничение численности работников] не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]», — цитирует министра Кулганека ТАСС.

Глава МИД Чехии также не исключил роста числа сотрудников посольств в будущем, однако исключительно в двустороннем порядке.

Напомним, что после скандала со взрывом склада с оружием, в причастности к которому заподозрили российских диверсантов из ГРУ, Чехия заявила о высылке 18 дипломатов. Россия ответила высылкой 20 дипломатов, а Чехия затем решила выслать более 60 сотрудников российского посольства, чтобы уровнять количество оставшегося персонала.