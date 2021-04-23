Нарышкин: Версия о причастности ГРУ к взрыву в Чехии – "убогая и низкая ложь"

Глава Службы внешней разведки раскритиковал расследование о связи российского ГРУ со взрывом склада боеприпасов, представленное чешскими властями, не приведя и не оспоря для этого ни единого факта: он просто сказал, что вряд ли в него могут поверить здравомыслящие люди, а сами по себе заявления — «убогая и низкая ложь». Причем в его версии событий Чехия в итоге «получила свое» в ответ.

«В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Чиновник называет Чехию государством «ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах», которое тем не менее выбрало путь конфронтации с Россией и «признаться, получила свое». Речь, вероятно, идет о высылке 20 чешских дипломатов в ответ на высылку 18 российских дипломатов.

Не стал Нарышкин и сдерживаться в привычной критике политики коллективного Запада, который, по мнению российского чиновника, является угрозой мировой стабильности: «Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».

Г-н Нарышкин не редко в своих заявлениях сообщает о том, что в различных конфликтах виноваты спецслужбы США. Их кознями он, например, оправдывал протесты в Минске и войну в Нагорном Карабахе: