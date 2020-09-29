Нарышкин отыскал в Беларуси "радикальных националистов", проплаченных Госдепом

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что белорусская оппозиция за рубежом «вынашивает план резонансной провокации», которым вынудит силовиков арестовать или убить «авторитетного священнослужителя» Римско-католической церкви. Это всё план американских спецслужб, а исполнять его будут «радикальные националисты».

«США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», — приводит ТАСС заявление Нарышкина, распространённое пресс-службой СВР.

Он также говорит, будто противников действующей в Беларуси власти обучают специалисты ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и в странах Балтии.

Коварный план американцев, делится Нарышкин, состоит в том, чтобы столкнуть между собой белорусских католиков и православных, чтобы подключить к протестам и Ватикан. По словам главы ведомства, «провокация» против белорусских силовиков вынудит католическую церковь принять более активное участие в протестах.

Напомним, ранее Нарышкин поддержал слова Лукашенко, перехватившего разговор «Ника и Майка», когда тот утверждал, что канцлер Германии Ангела Меркель могла выдумать отравление Алексея Навального. Глава СВР согласился с такой вероятностью. Затем отравление подтвердили Франция и Швеция, а Нарышкин так и не опубликовал вторую серию перехвата диалога «Варшавы и Берлина», которые российским спецслужбам передал Лукашенко.