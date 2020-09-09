"Какие ягодки еще впереди": Лукашенко пообещал новый "перехват" по Навальному

Опубликованный белорусскими госСМИ «перехват» разговора неких Ника и Майка, которые, предположительно, живут в Варшаве и Берлине, — лишь часть перехваченного диалога, об этом со ссылкой на Александра Лукашенко рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Он пообещал «сенсационные подробности» в деле отравления Алексея Навального, о которых в новой части расскажут Ник и Майк.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит [Лукашенко], весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — сказал Бабаян в эфире «Говорит Москва».

Предыдущая серия переговоров Майка и Ника, якобы перехваченная белорусскими спецслужбами, вызвала откровенное недоверие не только у соцсетей, но и у ряда ведущих российских государственных телеканалов. Её отказался комментировать по существу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а российские спецслужбы, которым записи передали ещё на прошлой неделе, также не прокомментировали их.

МИД Германии и Польши, которых в «перехвате» обвиняли в фальсификации отравления Алексея Навального, уже выступили с однозначными опровержениями этих сведений.

Новые подробности в истории с Ником и Майком, анонсированные Лукашенко, в соцсетях снова вызвали смех: «Как говорил Задорнов: "Наберите побольше воздуха в грудь"», — пишет один из них. Директор ФБК Иван Жданов просит на этот раз сделать сюжет с «картинками», а некоторые уже ждут белорусского перехвата переговоров убийц Джона Кеннеди.