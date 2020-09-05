Соловьева "не впечатлил" опубликованный СМИ Белоруссии диалог ФРГ и Польши

Телеведущий Владимир Соловьев высказал в Twitter свое мнение об опубликованной белорусскими СМИ записи переговоров между Германией и Польшей об отравлении Алексея Навального.

«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал Соловьев, подчеркнув вежливость такой формы высказывания.

Скажу очень вежливо , опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 5, 2020

Ранее в субботу, 5 сентября, государственные СМИ Белоруссии опубликовали анонсированный Александром Лукашенко телефонный разговор, якобы происходящий между неизвестными представителями Берлина и Варшавы. Диалог очень явно намекает на то, что дело с отравлением Навального было сфальсифицировано с целью «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Историк и ветеран ФСБ Алексей Петрушин допустил в беседе с URA.RU, что запись могла быть смонтирована.