Песков: Оценить "перехват" Лукашенко могут только спецслужбы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался по существу комментировать опубликованную Александром Лукашенко запись «диалога Берлина и Варшавы». Он уверен, что для этого нужны специалисты разведслужб.

«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ — это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают»,

— приводит его слова «РИА Новости».

При этом представитель Кремля сказал, что ему неизвестно, прокомментировали ли этот «перехват белорусской разведки» российские спецслужбы.

Отметим, что ещё до публикации самой записи, где Варшава и Берлин обсуждают «профессионализм» силовых структур Беларуси и то, каким «крепким орешком» оказался Лукашенко, вскоре после заявления белорусского лидера глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с заявлением, что он не исключает вероятности фальсификации Ангелой Меркель отравления Навального. После публикации доказательств Лукашенко Нарышкин эту тему более не комментировал.