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03 сентября, четверг

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02 сентября, среда

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Глава внешней разведки РФ допускает, что Меркель придумала отравление Навального

Политика
15:35, 03 сентября 2020

Глава внешней разведки РФ допускает, что Меркель придумала отравление Навального
Сергей Нарышкин // Скриншот видео телеканала «Би-Би-Си»
Сергей Нарышкин // Скриншот видео телеканала «Би-Би-Си»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова Александра Лукашенко о фальсификации Германией отравления Алексея Навального могут основываться на реальных событиях.

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания», — приводит его слова ТАСС. Он также отметил, что сам лично «вполне допускает это».

По его словам, заявления немецких властей об отравлении российского оппозиционного политика вызывают множество вопросов.

Напомним, что ранее формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, будто белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором открыто заявлялось о фальсификации результатов анализов Навального в пользу версии об отравлении «Новичком».

Тема: Лукашенко

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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