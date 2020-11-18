Глава СВР Нарышкин обвинил США и Европу в разжигании войны в Карабахе

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны пытаются внушить армянам и азербайджанцам необходимость продолжать войну в Нагорном Карабахе, чтобы навредить России.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что Европа и Соединенные Штаты хотят возобновления войны и для этого стараются убедить участников конфликта в необходимости этого. Армян они якобы секретно убеждают продолжить войну «до конца», а азербайджанцев в том, что Россия «украла у них победу» и они могут продолжать отвоевывать оставшиеся территории Карабаха.

Несмотря на то, что Нарышкин говорит о «ведущих странах НАТО», он конкретизирует, что речь идет именно о США и Европе, таким образом Турцию он в этом контексте не упоминает, хотя она с первого дня войны являлась единственной страной в мире, которая выступала с открытой поддержкой военного конфликта.

Отметим также, что протесты в Ереване начались в считанные часы после того как стало известно о подписании премьер-министром страны трехстороннего соглашения. Таким образом, если допустить, что за ними стоят американские спецслужбы, они должны были очень скрытно организовать массовые акции в очень короткие сроки. До сих пор участие США в протестах в Армении не упоминалось. Более того, США и Франция на официальном уровне признали действия России при установлении мира в регионе, хотя это изначально не было согласовано с международными органами.