Смена власти в Армении и мечты Трампа разбомбить Иран. Главное к 17 ноября

Президент Армении Армен Саркисян объявил о необходимости отставки премьера Никола Пашиняна и досрочных выборов в парламент. Он заявил, что страна потерпела всестороннее поражение в войне и уход камбина — консенсусное решение политиков страны:

«Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно»,

— приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что до новых выборов управление страной нужно передать правительству национального согласия. Это происходит также на фоне массовых отставок в правительстве и парламенте. Одним из последних ушел глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

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