Центробанк взвинтил ключевую ставку сразу до 5% и повысил прогноз инфляции

Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. до 5% годовых, хотя обычно регулятор за раз изменяет её лишь на 0,25 п.п. в большую или меньшую сторону. ЦБ констатирует рост инфляции и восстановление спроса. Прогноз инфляции на 2021 год также официально увеличен на 0,5% с 4,7% до 5,2%.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — говорится в опубликованном Центробанком релизе.

Отмечается, что уже несколько месяцев подряд инфляция растет быстрее, чем предсказывал Центробанк: в феврале — на 5,7%, в марте — на 5,8%. «Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении», — поясняет регулятор, выражая надежду, что при следовании заявленной денежной политике инфляция в дальнейшем снизится до 4%.

Опрошенные РБК эксперты также связывают необходимость столь резкого повышения ставки с геополитическими рисками и усилившимся давлением на рубль. Закрытие границ Турции, среди прочего, может повлечь увеличение объемов затрат внутри страны.