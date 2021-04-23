Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение. Путин позвонил их президенту

Пресс-служба президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси сообщила о том, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидеры договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами. Отдельно отмечается готовность принять российских туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российского президента.

Египетский лидер выразил надежду на то, что это поможет развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере туризма.

Активные переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом начались на фоне закрытия границ с Турцией, которое власти объяснили плохой эпидемиологической ситуацией в стране. За несколько дней до этого президент Турции Рэджеп Эрдоган поддержал Украину в конфликте на Донбассе и заявил, что Россия незаконно аннексировала Крым.