Кто вычеркнул тему Навального из послания Путина, рассказал экс-помощник Ельцина

Sobesednik.ru обсудил долго готовившееся послание президента Федеральному собранию с политологом, экс-помощником Бориса Ельцина Георгием Сатаровым.

И назвал две важные темы, которые Владимир Путин почему-то так и не решился поднять...

– Действительно ли внешнеполитическая и военная повестка была второстепенной в этом послании по сравнению с внутренней, как это было заявлено? Или просто стала более скрытой и в чём-то даже более угрожающей?

– Я считаю, что пропорция в послании действительно были правильные по времени и абсолютно бессмысленные по содержанию в обеих частях.

В социально-экономической части два главных слова – «должны» и «миллиардов». Методы решения экономических и социальных проблем рассматриваются Путиным как раздача денег для решения тех или иных задач. И это не имеет ровно никакого смысла.

Он сказал, как будет раздавать деньги на те или иные задачи – и не сказал, почему именно на них. Конечно, важно, чтобы деньги на образование, например, попадали не только в школы, а и в техникумы – но почему это является проблемой страны, а не просто проявлением бардака и халтуры, которые всегда утверждались в этом царствовании?

– Он не сказал, как эти деньги будут использоваться на поставленные цели и почему они не будут раскрадываться.

Георгий Сатаров//фото: стоп-кадр YouTube

Проблема в институтах, а не в способах раздачи денег. Чтобы работала экономика, нужно, чтобы работало право частной собственности, контрактное право, чтобы чиновники не грабили бизнес и т.д. О работе институтов, которые практически разрушены, не было ни слова. «Если есть министерство экономики, то есть и экономика», – примерно так рассуждает президент.

Что касается внешней политики, там была только одна конкретная часть, и она не имела никакого отношения к реальности: это всё, что касалось «заговора» и «покушения» на Лукашенко. Про это Путин говорил конкретно, подробно, смакуя этот, как мне видится, бред.

А то, что к России «цепляются»… все заявления об этом президента невнятны и неконкретны.

Фото: Global Look Press

– В этой части послания прозвучало предупреждение зарубежным странам о жёстком ответе на любое пересечение «красной линии», которую Россия в каждом случае будет определять сама…

– Это самое смешное. «Красные линии» в международной дипломатии существуют для того, чтобы обозначать их до того, как их кто-то перейдёт – чтобы все понимали, чего нельзя переходить. В международной политике, которой в России, на мой взгляд, нет, самое главное – предсказуемость. А тут мы сами будем решать, перешли «красную линию» или нет…

– Так можно ничего не решать. Путин очень любит не решать опасные вещи.

– При этом президент отметил, что «политически мотивированные санкции», к которым мы уже привыкли, стали превращаться в «попытки государственного переворота». Видимо, это возможно и у нас, и вот за такие «провокации» Запад получит от нас «быстрый и жёсткий ответ». И «пожалеет так, как давно ни о чём не жалел»…

– Главный признак госпереворота – когда профессиональные врачи лечат больных. По мнению президента. Он может говорить об этом сколько угодно. Но Запад этим не занимается. Западу, по большому счёту, наплевать, чем он тут занимается.

– Президент поставил в один ряд бывшего президента Украины Януковича, президента Белоруссии Лукашенко и президента нищей Венесуэлы Мадуро. Это какая-то скрытая внешнеполитическая повестка – или речь идёт о принципиальной защите диктатуры и несменяемости власти?

– Речь идёт о границе «свои-чужие». Своих очень мало, и Путин их обозначил: Янукович, Лукашенко и Мадуро. Против них, разумеется, плетутся заговоры, жертвой которых они стали.

– Почему ничего не было сказано о таких актуальных темах, как Донбасс и протесты в России из-за ареста Алексея Навального?

– Видимо, президент чувствует некие «красные линии», выставленные, возможно, и его окружением. Подготовка послания подразумевает взаимовычеркивание разными сторонами каких-то опасных с той или иной точки зрения вещей. Вообще, такова мнимая содержательность этих посланий и их реальная пустота.

Васильев Николай.