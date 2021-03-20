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"Байден всё понял": Сатаров связал слова о "Путине-убийце" с отравлением Навального

Политика
20:11, 20 марта 2021

"Байден всё понял": Сатаров связал слова о "Путине-убийце" с отравлением Навального
Владимир Путин и Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
Владимир Путин и Алексей Навальный // Фото: Global Look Press

Что стоит за скандальным высказыванием Байдена о президенте России, Sobesednik.ru обсудил с политологом Георгием Сатаровым.

– Во-первых, я считаю, что это действительно дипломатическая грубость. Во-вторых, Байден поставил и себя, и Путина в неловкое положение, и оно проявилось при ответе Путина. Независимо от того, что мы об этом думаем, речь идёт о дипломатическом протоколе, который сам Путин, кстати говоря, неоднократно нарушал скабрезными высказываниями, – отметил правозащитник Георгий Сатаров. – Но сейчас мы рассматриваем конкретную ситуацию.

Что касается отзыва российского посла в США, это довольно естественная реакция, это называется «отзыв посла для консультации». Потому что действительно ситуация необычная, и послу на месте виднее все настроения в Соединённых Штатах, особенно в американском истеблишменте. Понять, что там происходит и что может означать это прямое высказывание американского президента, для российской власти чрезвычайно важно. И конечно, это лучше делать в порядке устной консультации в России, чем по переписке или по телефону.

Георгий Сатаров // Фото: стоп-кадр с youtube

– Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина пока нет планов выслушать доклад Анатолия Антонова.

– По субординации с послом будет разговаривать министр иностранных дел Сергей Лавров, который доложит свои соображения президенту. 

– Видимо, господин Антонов, дипломат с силовым бэкграундом, может поделиться какой-то существенной информацией в связи с заявлением Байдена?

– Я в этом не сомневаюсь. Создалась новая ситуация. Но она возникала, как минимум, с августа прошлого года, когда произошла попытка отравления Навального. И обстоятельства этого отравления уже довольно ясны, в том числе нашей стороне. Как и всем остальным. Это тоже надо понимать для осознания всей ситуации, включая её чисто дипломатическую неловкость.

Эта ситуация давно формировалась самим отравлением и нежеланием проводить расследование, естественно из него вытекающим. Понятно, какое впечатление это создаёт о российской власти на Западе и в Соединённых Штатах. Тут всё прозрачно.

Ключевой вопрос для российской власти заключался в следующем: Запад по-прежнему будет делать вид, что ничего не произошло, или будет что-то другое? Байден показал, что будет что-то другое.

Джо Байден // стоп-кадр из скандального интервью

– То есть в заявлении Джо Байдена, помимо действительно удивляющей дипломатической грубости, есть и какой-то резон, что-то подготовленное и осмысленное?

– Это вполне может быть и спонтанный ответ. Но за ним лежит определённое понимание ситуации.

Вполне может быть, что это абсолютно конкретный сигнал: ребята, нам всё ясно, и мы будем из этого исходить. Это подкрепляется теми докладами, которые выходили на Западе по поводу будущей зарубежной политики США, и в этой политике Россия рассматривается откровенно как враг. И то, что происходило в последние годы, легло в основу этого ощущения, понимания и планирования.

– Сейчас Кремль отвечает на это очень однозначно: вся ответственность за ухудшение отношений возлагается на США.

– Это старый подход, ничего нового. Для Кремля и раньше США были за всё в ответе. А нынешняя пикантная ситуация естественным образом подталкивает к продолжению этого подхода.

– Какой риторики мы сейчас можем ожидать от Кремля в отношении Америки – и, что самое главное, какой реальной политики? Между риторикой и реальной политикой всегда есть зазор.

– Этот зазор, безусловно, существует. Дело в том, что, во-первых, в ЕСПЧ лежит подтверждённая ЕСПЧ просьба России вернуться к рассмотрению документа по обеспечительным мерам в отношении Навального. ЕСПЧ согласился. Вдогонку к этой просьбе и этому согласию Россия отправила Навального в колонию.

Во-вторых, ООН уже рассмотрела заявление о нераспространении химического оружия. Эксперты пришли к выводу: есть основания считать, что это дело рук российской власти, и необходимо проводить расследование. В-третьих, это дальнейшие и совсем не далёкие планы по дополнительным санкциям в отношении России – в соответствии с законом, который принят по этому поводу. Уже известно, что это будут санкции по прекращению поставок в Россию технологий, без которых у нас не будет ничего ни летать, ни взрываться.

– Технологий так называемого «двойного назначения?»

– Это очень деликатное название. Технологий непонятного назначения. И это удар колоссальной силы. Об этом всём нужно думать военным, элитам, которые поставлены в этой ситуации в абсолютно идиотское и бесперспективное положение, и гражданам, потому что мало ли чего элиты и военные учудят. Ситуация непростая и неоднозначная в смысле возможности что-то предсказывать.

– Как очередное, вышедшее на новый уровень ухудшение российско-американских отношений скажется на российском обществе?

– Говоря «гражданское общество», мы имеем в виду конкретную категорию людей с конкретным отношением к этому режиму. Их реакция однозначна: наконец-то на Западе стали понимать, кто такой Путин и что происходит в России. Хорошо это или плохо, не известно, потому что не известно, как будет реагировать режим. В первую очередь, по отношению ко внутренней ситуации. Я бы даже не рискнул предположить, какой именно будет реакция.

Васильев Николай

Теги: #Путин #Песков #Георгий Сатаров #США #Байден

Рубрика: Политика

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