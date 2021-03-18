Познер назвал невозможной встречу Путина и Байдена после скандального интервью

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал резкое высказывание президента США в адрес Владимира Путина.

Американский телеканал ABC News опубликовал фрагмент большого интервью с президентом США Джо Байденом, в котором был задан вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. На что президент США ответил: «Да».

Джо Байден

Sobesednik.ru попросил известного телеведущего Владимира Познера – гражданина России и США – оценить это высказывание, а также дальнейшие перспективы отношений между нашими странами.

– Я считаю это высказывание Байдена необдуманным, опасным и очень затрудняющим какие-либо переговоры между главами двух стран, причем по любому вопросу, – сожалеет Познер.

Потому что если посмотреть со стороны Байдена, садиться за стол переговоров с «убийцей» в общем-то невозможно.

Вот и получается, что какие-то переговоры, преодоление каких-то сложностей между странами надо откладывать. К сожалению, сейчас ситуация выглядит именно так, – констатирует телеведущий.

Ряд экспертов придерживаются мнения, что во время интервью Байден попался на уловку журналиста. Но Владимир Познер, сам мастер задавать острые вопросы, с этим не согласен.

– Журналист тут ни при чем, – уверен Владимир Владимирович. – Он же имеет дело с президентом США, а тот должен уметь грамотно отвечать на любой вопрос, каким бы он ни был неожиданным, жестким или провокационным. Поэтому я и полагаю, что ответ необдуманный. Но, к сожалению, изменить теперь этот ответ, сказать, что я, мол, имел ввиду другое, уже невозможно. Именно поэтому я и не представляю себе какие-либо встречи между президентами после такого высказывания.