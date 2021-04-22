Кремль поджал хвост: Несмиян оценил слова Путина о "красных линиях"

Раздача денег россиянам в посткоронавирусный период для выхода из кризиса, формирование целого пула государственных инфраструктурных программ, помощь регионам, прежде всего, с точки зрения их тотальной закредитованности. А также новый уровень взаимодействия федерального центра с субъектами, сплочение всех политических сил, в том числе системной оппозиции, ну и, конечно же, жесткое предупреждение Западу о недопустимости пересечения «красных линий», – это и многое другое российские эксперты увидели в послании Путина Федеральному собранию, озвученном накануне.

Однако, как считает российский журналист Анатолий Несмиян, в действительности речь главы государства была лишена реальной смысловой наполненности и в большей степени походила на пустую болтовню. Кроме того, эксперт поспешил усомниться и в реализации озвученных президентом планов, отметив, что для этого у властей должны быть либо колоссальные накопления, либо планы по увеличению поступлений в бюджет путем снижения коррупции. Но, ни в первый, ни во второй вариант, добавляет журналист, он не верит. Более того, даже внешнеполитический блок выступления Владимира Владимировича он оценивает не столь положительно, как многие коллеги, отмечая, что Кремль в данном случае «поджал хвост».

«И если бы послание российского президента руководствовалось мудростью, согласно которой речь необходимо сокращать до смысла, то оно прозвучало бы в виде гробовой тишины.

Но где мудрость, а где Владимир Путин. Поэтому был привычный набор пустых высказываний исключительно в неопределенном будущем времени, а также перманентные покашливания медицинского характера.

Никаких страшилок о войне, аннексии, присоединении и прочих грозных шевелений не произошло. Эти парни прекрасно понимают, когда нужно лаять из-за забора, а когда лучше поджать хвост.

Что же касается обещаний о раздаче невиданных благ, то они вообще не впечатляют. Либо у них где-то еще есть заначка неимоверных размеров, либо они решили меньше воровать. И оба варианта – фантастика. Теперь самое время выводить из стазиса вечерних М, чтобы они начали разъяснять населению, как ему поперло», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.