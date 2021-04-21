Путин призвал прививаться, чтобы к осени выработать коллективный иммунитет

Президент России Владимир Путин в начале своего послания Федеральному собранию заявил, что будет главным образом говорить о внутренних вопросах, а про внешнюю политику скажет лишь несколько слов.

Начал президент с обсуждения темы коронавируса. Он вспомнил, как приезжал в больницу в Коммунарке, и поблагодарил всех граждан, помогавших справиться с болезнью, а также тех, кто выполнял свою работу, несмотря на угрозу заражения, особенно отметив сотрудников социальных служб, волонтеров и правоохранительных оранов. Сказал он и о культурной, а также об образовательной сферах, представители которых не переставали трудиться. Глава государства отметил, что Россия сумела справиться с эпидемией не без поддержки традиционных религиозных сообществ.

«Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, сделали нас сильнее».

Президент указал на то, что состояние российской демографии сейчас «чрезвычайное». Напомним, что ранее в этом году ожидался рост населения, но в прошлом оно уменьшилось на 600 тысяч, хотя избыточная смертность составила лишь около 400 тысяч. По словам Владимира Путина, хотя статистика по этому вопросу не слишком обнадеживает, власти продолжат работать над проблемой.

Глава государства призвал граждан России, федеральные и региональные власти к осени сформировать коллективный иммунитет (когда 70% населения обладают антителами к коронавирусу, — ред.) Он подчеркнул, что вакцинация — единственный способ избавиться от болезни, не переболев ковидом.

Более того, заверил президент, многие развитые страны признали, что Россия лучше справилась с коронавирусом. Примеров он не назвал. На этом фоне Путин призвал бороться с проблемами здравоохранения: очередями в больницах, нехваткой скорых и другими нерешенными вопросами. Их должны рассмотреть на расширенном заседании Госсовета.