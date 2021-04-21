Путин намерен мириться с Западом: послание президента назвали прагматичным и миролюбивым

Российский президент Владимир Путин, вопреки ожиданиям многих, в рамках своего послания Федеральному собранию выступил в качестве прагматика и миротворца, не став делать громких заявлений об эскалации кризиса в отношениях с Западом.

Более того, не оправдались и ожидания тех, кто считал, что глава российского государства 21 апреля объявит об объединении с Белоруссией или присоединении к России самопровозглашенных республик Донбасса. Такое мнение озвучил российский политолог Илья Гращенков.

По словам эксперта, такой тон в выступлении Владимира Путина свидетельствует о том, что Кремль настроен вовсе не на изоляцию от внешнего мира и активизацию борьбы с внешними врагами. Напротив, убежден он, российские власти планируют мириться с западными партнерами.

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«Послание Путина получилось в высшей степени миролюбивым и умеренным, – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале. – Даже тема объединения России и Белоруссии не была озвучена, президент лишь ограничился недовольством попытками свержения или убийства глав государств.

Кроме того, Путин дал старт парламентским выборам, ожидаемо пообещав раздачу денег и развитие инфраструктуры, да и в целом сделал упор именно на экономику, а не на политику. В целом выступление получилось ровно таким, как мы и прогнозировали еще месяц тому назад.

Максималисты в этом послании не услышали ничего из того, что они ожидали.

Не было ни присоединения Донбасса, ни холодной войны, ни объединения с Белоруссией. Было лишь несколько слов о военном потенциале и ракетах, однако совсем коротко и чисто для галочки.

Отсюда и вывод – ни к какой эскалации российские власти не готовятся, даже наоборот, хотят замириться на максимально лояльных условиях. Так что «охранители», «ястребы» и прочие, кто провоцирует военные инициативы со стороны Москвы, оказались не удел. Путин в этот раз выступил прагматиком и миротворцем.

Ожидание того, что экономика страны развернется на курс мобилизации, обернулось лишь усилением сферы инфраструктурных проектов, которые понятно кто получит.

Что удивило, так это отсутствие в выступлении президента каких бы то ни было патриотических тезисов.

Разумеется, был упомянут Сталинград, учебники, русская культура, но это уже устоявшиеся смыслы, которые активно развиваются с 2014 года и на данный момент стали привычными.

Никакого намека на «изоляционизм» и прочего преследования несогласных нет.

Отдельно отмечена особенная роль парламентской оппозиции, тоже коротко, но при этом внесистемная оппозиция предана анафеме.

О «пятой колонне» речи не было, а значит, все это останется в неофициальном сером поле, где борьбу предстоит вести силовикам, но без прямых директив из Кремля.

В общем и целом, выступление можно считать благоприятным для России. Никакой эскалации, никакого алармизма или изоляционизма. Прагматизм победил эмоции».