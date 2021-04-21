"Сказал А, но где же Б?": что Путин не сказал в своем послании по вопросу Беларуси

Российский президент Владимир Путин в своем послании обозначил довольно богатый набор тезисов, а потому оценки в адрес его выступления будут выдаваться экспертами еще не один день.

Кто-то, к примеру, сразу же увидел в выступлении главы государства жесткое предупреждение Западу, а другие обращают больше внимания на внутреннюю повестку, отмечая, что Владимир Владимирович явно берет курс на оптимизацию большинства государственных процессов, за которые давно ратует премьер Мишустин.

Эти же выводы, к слову, вполне можно было бы расширить, отметив, что позиции главы российского правительства становятся еще сильнее и ожидать отставки Кабмина, а такие слухи ранее уже озвучивались, в обозримом будущем не стоит.

А вот политолог Татьяна Становая видит в оглашенном Путиным послании намеки на попытку продвинуть новый проект, в рамках которого предполагается объединение общих усилий перед внешней угрозой. Между тем, как пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале, не до конца понятна позиция президента России по белорусскому вопросу.

«Послание, конечно, стало чисто предвыборным. Немного преждевременно относительно сентября, когда и пройдут выборы, однако понятно, что тянуть с ним было уже просто некуда.

Путин явно подводит некий проект по объединению усилий с целью противостояния внешним попыткам вмешательства. А вот по Беларуси была очевидная недосказанность. Сказал А, но где же Б?» – удивляется Становая.