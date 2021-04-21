Дмитрию Певцову понравилась фраза Путина "Получил прибыль – убери за собой"

Актер Дмитрий Певцов впервые был приглашен на послание президента Федеральному Собранию и поделился с Sobesednik.ru своими впечатлениями.

– Мне созвучны вопросы, которые касались демографии. Мы же начали вымирать в последнее время, рождаемость сейчас меньше, чем в 60-е годы, и это не исправить без поддержки семей, в том числе и малоимущих, и неполных, – говорит Певцов.

– Мне очень понравилась идея с социальным казначейством, так как у нас очень много нормативных актов, связанных с социальными выплатами, которые к тому же часто противоречат друг другу.

Нужно это все заменить одним окном, и чтобы это все не зависело от чиновников, которые очень не любят отдавать деньги.

Также мне понравились несколько крылатых фраз этого послания: «Получил прибыль – убери за собой» – это к корпорациям, которые получают прибыль, загрязняя окружающую среду. Меня порадовало, что было много сказано про окружающую среду.

– По поводу учебников, по моему, тоже здраво – есть же проблемы с образованием: ЕГЭ, отсутствие творчества и в итоге – дебилизация учеников.

Надо вспомнить и вернуть то, что было хорошее в советской системе образования, – уверен актер.