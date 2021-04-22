"Страна продолжит топтаться на месте": Зюганов раскритиковал Путина

Правы были эксперты, считавшие, что апрельское послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию не только заложит ключевые векторы дальнейшего развития страны на ближайший год, но еще и станет своего рода неофициальным стартом предвыборной кампании в Государственную думу. И эти догадки подтверждаются хотя бы тем, что, как уже отметили отдельные политологи, глава государства в своем выступлении минимум дважды поддержал инициативы партии власти «Единой России», да и в целом обещал новые меры государственной поддержки населения, что в преддверии выборов многие расценивают как обычную раздачу денег электорату с целью спасения упавших рейтингов власти.

Однако теперь все эти прогнозы подтверждаются еще и тем, что представители системной оппозиции, в частности партии КПРФ, почти сразу же после выступления Владимира Владимировича тоже решили включиться в предвыборную гонку. В противном случае как еще расценивать столь громкое выступление лидера этой политической силы Геннадия Зюганова с критикой в адрес президентского послания. И сказать Геннадию Андреевичу было что – к примеру, выразил недовольство действиями федерального центра, так и не сподобившегося добиться экономического роста хотя бы на уровне 10% за 10 лет.