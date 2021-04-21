Зюганов потребовал от Путина увеличить поддержку работающих пенсионеров

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал тезисы послания президента в интервью Sobesednik.ru и внес свои предложения по развитию страны:

– Сегодня, конечно, нельзя было не сказать о бедности, нищете, так как раскол усиливается. Технологическое отставание тоже очевидно.

– В плане борьбы с пандемией сделаны, конечно, очень важные шаги, начиная с изобретения трех вакцин от коронавируса – правда, надо понимать, что сделано это было на остатках советской науки.

Я приветствую меры по поддержке, семей, детей, малоимущих. Я бы еще увеличил поддержку работающих пенсионеров, у них плохое положение, а также поддержал бы детей войны – их 11 миллионов, в деревне пенсия 7-9 тысяч рублей, в городе 13-15 тысяч. Этот шаг мы обязаны сделать – эти люди отстраивали страну, обеспечивали победный результат.

Важный раздел связан с бизнесом – кто вкладывает, тот получит результат, кто не вкладывает, а по-прежнему разворовывает страну, тех давно прижать надо.

– Я бы на месте президента сегодня объявил о введении прогрессивной шкалы налогов. По ходу эпидемии 100 самых богатых людей в нашей стране имели доход 392 миллиарда долларов, сегодня имеют 500 млрд.

С какой стати небольшая группа людей сосредоточила в руках два государственных бюджета?

Что касается безопасности, я видел все эти новые изделия – они ставятся на поток, и я не советую кому-то соваться к нам. Я сам в свое время испытывал разные виды оружия, включая атомное, химическое, биологическое, и прекрасно понимаю, что это такое.