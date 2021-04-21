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20 апреля, вторник

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Аббас Галлямов: Путин не был "настоящим хедлайнером" мероприятия

Политика
21:24, 21 апреля 2021

Аббас Галлямов: Путин не был "настоящим хедлайнером" мероприятия
Фото: стоп-кадр с YouTube-канала «Дождь»
Фото: стоп-кадр с YouTube-канала «Дождь»

Многие эксперты после выступления российского президента Владимира Путина с обращением к Федеральному собранию 21 апреля отметили неожиданно мирный тон речи российского лидера. Более того, среди оценок прозвучали даже предположения о том, что Москва фактически дает Западу сигнал о готовности мириться и налаживать отношения, об отказе от политики изоляционизма и отсутствии каких-либо агрессивных военных планов.

Между тем, как считает российский политолог Аббас Галлямов, делать такие выводы, судя по всему, преждевременно. Политолог убежден, что текст послания Владимира Владимировича выглядел так, словно его перед самым оглашением многократно переписывали, отметая отдельные тезисы и добавляя другие.

Есть в оценке специалиста и тревожные нотки. Он, к примеру, утверждает, что Путин не был «настоящим хедлайнером» мероприятия, эту роль Галлямов отводит силовикам, которые вполне могут иметь совершенно иное видение ситуации и начать действовать уже сейчас.

Ситуация на данный момент очень динамическая – она меняется каждую секунду, причем не в лучшую для власти сторону, поэтому какие-то варианты, вероятнее всего, приходилось отметать непосредственно перед посланием, – озвучил свое мнение Аббас Галлямов в эфире телеканала «Дождь».

– У меня сложилось впечатление, что текст послания склеивали из каких-то кусков в последний момент: что-то убирали, что-то добавляли. Было видно, что готовились сразу несколько вариантов, по самому тексту это заметно.

Точно сказать, что именно на это повлияло, достаточно сложно. Во многом это зависело от того, получится ли выдавить из информационной повестки ситуацию с Алексеем Навальным.

– Также очевидно, что Путин решил не брать на себя роль хедлайнера, он предпочел остаться немного в стороне: он не стал менять курс развития страны, а также предпочел не брать на себя ответственность за курс, реализуемый сейчас.

Настоящие хедлайнеры – силовой блок, могут иметь другое видение ситуации и приступить к действиям буквально сегодня. Путин же пока пытается усидеть на двух стульях.

Теги: #Путин #послание президента

Рубрика: Политика

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