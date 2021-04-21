Путин ответил на запросы населения: историк раскрыл суть послания президента

Российский историк Евгений Минченко положительно оценил выступление Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Опустив подробности относительно предвыборной повестки и целого набора инфраструктурных и региональных инициатив, эксперт сразу же обратил внимание на то, что в своей речи глава российского государства попытался прежде всего дать ответ на два ключевых запроса от общества.

И эти запросы, убежден Минченко, касались лишь того, что население нуждается в помощи от государства и гарантиях отсутствия войны. И оба эти запроса Путин удовлетворил.

«В своем послании Путин ответил на запросы населения.

Был, к примеру, запрос на социальную поддержку граждан от государства и заботу о них. Кроме того, с недавних пор появился и страх войны. Поэтому президент дал ответы на оба эти запроса.

В частности, он представил обществу довольно широкий пакет социальных инициатив.

Кроме того, в выступлении российского президента был обозначен весьма лаконичный блок по внешнеполитической повестке, в рамках которого Путин сделал акцент на том, что Россия – мирная страна, но ее бронепоезд всегда стоит на запасных путях.

Этими словами президент успокоил всех, кто боится войны», – приводит слова Минченко Telegram-канал «Политфорум».