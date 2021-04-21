Врачи, учителя, матери-одиночки: Хабенский рассказал, о ком должен заботиться Путин

Актер Константин Хабенский, который был в числе приглашенных на послание президента, рассказал Sobesednik.ru о своих впечатлениях от речи Путина.

– Мне понравилось, что речь зашла о вложениях в тех людей, которые заботятся о нас с вами – это врачи, учителя. Как будут заботиться о них, впоследствии отразится и на нас. Также поддержка неполных семей, одиноких матерей вплоть до 16-летия их детей – это очень серьезно.

– Дай Бог, чтобы у нас у всех хватило сил довести все до конца, потому что это реально того стоит.

Очень важно не только строить школы и больницы, но и запускать туда людей, которые были бы обучены с позиции сегодняшнего дня, а не нагружены знаниями 20-30-летней давности. Чтобы молодые специалисты говорили на современном языке и пользовались современным оборудованием.