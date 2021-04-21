Выплаты на детей, молчок про Донбасс: Драпеко выделила главное в послании Путина

Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Всех губернаторов и депутатов, собравшихся в Манеже, президент обрадовал основной темой своего выступления – социально-экономическое развитие страны и подготовка к предстоящим выборам в Государственную думу, в частности, отсрочка бюджетных займов на 8 лет.

Свежими впечатлениями от послания президента в интервью Sobesednik.ru поделилась депутат Госдумы Елена Драпеко.

Елена Драпеко // Фото: Виктор Чернов / Global Look Press

– Послание было абсолютно миротворческое. На фоне того шабаша, который происходит сегодня вокруг России, на мой взгляд, президент поставил задачу всех успокоить: мы занимаемся своими внутренними проблемами, мы никому не угрожаем, мы ни на кого не нападаем.

Ну и, конечно, очень много было замечательных инициатив по поводу социальной политики, которая касается выплат детям до 7 лет, и что больничные будут выплачиваться в размере 100% для молодых. И то, что регионам помогут с инфраструктурными проектами.

И, в общем, много было таких инициатив, которые обрадовали всех, кто сидел в зале. Радовались губернаторы, потому что им продлили выплату бюджетных кредитов до 2029 года. Радовались депутаты, потому что они переживают за свои территории. Очень многие волновались, как будут выходить из кризиса и выплачивать кредиты, а сейчас выясняется, что государство нам поможет.

– Так что впечатлений много. Ну и Путин в конце довольно четко сказал: мы занимаемся своими делами, мы никого не трогаем, но только попробуйте нас тронуть.

– При этом он перечислил все новейшее вооружение, которое Россия устанавливает на боевое дежурство…

– Да, вот я и говорю, только попробуйте нас тронуть, мало вам не покажется. Но мы мирные люди, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот примерно так.

– О чем президент, на ваш взгляд, в этом послании промолчал, чего вы ожидали и не услышали?

– Ну, я думала, что он что-нибудь скажет про Донбасс. А он промолчал. Вот это жалко. Про Украину тоже ни одного слова. Думаю, вчерашнее истерическое выступление Зеленского все-таки возымело действие.