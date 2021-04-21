Душевное начало и жесткий конец: политолог выделил главные сигналы Путина в послании

В 12 часов по московскому времени в столичном выставочном зале «Манеж» началось оглашение послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. За выступлением главы государства в прямом эфире следили миллионы граждан по всей стране. Между тем известный российский политолог Алексей Чеснаков в режиме реального времени в своем авторском Telegram-канале активно комментировал выступление президента.

«Начало. Душевный и проникновенный тон», – так эксперт оценил приветственную двухминутку в исполнении Путина. А далее следует целая череда постов, в которых политолог выделил ключевые сигналы в исполнении российского лидера.

«Пересмотр ряда приоритетных целей в демографической сфере откладывается. Готовится создание Госсовета по вопросам здравоохранения. Отмечено, что выстраивание новых форматов в социальной сфере – прямая обязанность глав регионов. Вскользь были поддержаны инициативы «Единой России»», – написал Чеснаков, отмечая, что президент «эффективно использует свое умение концентрировать ресурсы на важнейших направлениях».

Отметил эксперт и очевидную критику в адрес Минобразования и Минкульта, которую озвучил глава государства между тезисами о дополнительном финансировании подведомственных сфер и направлений.

Во второй трети послания президента политолог отметил ряд новых сигналов обществу и истеблишменту, которые могут иметь важное институциональное значение. Так, Путин объявил о создании нового института, который займется проектами государственного значения. Отдельное внимание уделено вопросам экологии.

«Тема проекта госзначения в сфере климата особенно актуальна в преддверии климатического саммита, который пройдет завтра. Обещана поддержка двенадцати индустриальных центров», – пишет Чеснаков.

А вот предвыборная повестка в выступлении президента оказалась не очень содержательной. В ней политолог выделил всего два сигнала. «Выделены все четыре парламентские фракции. Подчеркнута необходимость конкурентной борьбы на выборах с учетом общих задач», – отмечает он.

Куда большее внимание глава государства уделил инфраструктуре и развитию регионов. Здесь Чеснаков отмечает сразу несколько ключевых сигналов. Во-первых, регионы будут избавлены от долгового бремени. «Новый институт – инфраструктурные бюджетные проекты. Регионам соответственно необходимо подготовить планы. Также президент раскритиковал стиль работы правительства с регионами и затронул вопросы газификации. Было сказано о необходимости снять с граждан обязанность оплачивать «последнюю милю» за газификацию. Снова были поддержаны инициативы «Единой России». Несколько слов о новая путинской магистрали от Балтики до Урала за три года», – замечает эксперт.

Примечательно, что самой эмоциональной и, надо признать, относительно жесткой частью выступления Путина стала та, которая касается внешней политики и последних событий на глобальной арене. Отметил это и Алексей Чеснаков, выделив сразу несколько сигналов российского президента, направленных уже не столько россиянам, сколько международному сообществу.